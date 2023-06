Na de Grand Prix van Frankrijk hebben de teams en coureurs in de MotoGP, Moto2 en Moto3 een korte vakantie kunnen vieren. Maar liefst drie weekenden lang is er niet geracet, maar vanaf vrijdag verschijnt iedereen weer op het asfalt voor de zesde ronde van het kampioenschap. Plaats van handeling daarvoor is het prachtige Mugello, dat gastheer is van de Grand Prix van Italië. Francesco Bagnaia komt als WK-leider uit de pauze, maar na een valpartij in Le Mans - zijn derde tijdens een GP dit seizoen - heeft de regerend wereldkampioen nog maar één puntje voorsprong op Marco Bezzecchi. De VR46-rijder heeft in Frankrijk optimaal geprofiteerd door de zondagse race op zijn naam te schrijven, waarmee de teller dit jaar op twee Grand Prix-zeges staat.

Tijdens de Italiaanse GP van 2022 zette Bezzecchi zijn tot dan toe beste resultaten als MotoGP-coureur neer. In de kwalificatie moest hij de pole-position aan Fabio di Giannantonio laten, maar de tweede startplek was op dat moment zijn beste kwalificatieresultaat. In de race wist hij dat vervolgens om te zetten in een vijfde plaats. De overwinning ging echter naar Bagnaia, die zich daarmee herstelde van een uitvalbeurt in Frankrijk. Herhaalt de geschiedenis en revancheert Bagnaia zich opnieuw door in Mugello te winnen? Of gaat de zege naar een van de andere Italianen op de startgrid?

MotoGP tijden: Grand Prix van Italië 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 9 juni 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 9 juni 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 9 juni 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 9 juni 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 9 juni 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 9 juni 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 10 juni 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 10 juni 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 10 juni 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 10 juni 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 10 juni 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 10 juni 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 10 juni 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 10 juni 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 11 juni 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 11 juni 11.00u Moto2 Race Zondag 11 juni 12.15u MotoGP Race Zondag 11 juni 14.00u De MotoGP Grand Prix van Italië wordt verreden op zondag 11 juni 2023. De race begint om 14.00 uur. Er is geen tijdsverschil met Nederland. De Grand Prix op het 5,245 kilometer lange circuit van Mugello telt 23 ronden, waardoor de totale raceafstand uitkomt op 120,6 kilometer. In het geval van een rode vlag wordt na zeventien ronden de einduitslag opgemaakt. Sinds het begin van dit seizoen organiseert de MotoGP op zaterdag een sprintrace. De korte race op Mugello gaat om 15.00 uur van start en heeft de helft van de lengte van de Grand Prix op zondag. De winnaar van deze sprintrace pakt negen WK-punten, gevolgd door acht stuks voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Dit telt verder af tot het ene puntje dat meegaat met de coureur die negende wordt. Voordat de sprintrace verreden wordt, staat er zaterdag om 10.50 uur eerst nog een kwalificatie op het programma. De uitslag van deze sessie bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Voordien wordt er nog een half uur getraind, nadat er op vrijdag al twee trainingen hebben plaatsgevonden. Om 10.45 uur wordt het raceweekend afgetrapt met de 45 minuten durende VT1, om 15.00 uur gevolgd door VT2 van een uur.