Na een pauze van bijna een maand gaat dit weekend de tweede helft van het MotoGP-seizoen van start. De eerste horde is de Grand Prix van Groot-Brittannië op het legendarische circuit van Silverstone. De rijders en teams hebben in alle rust de balans van de eerste seizoenshelft kunnen opmaken. Met name Francesco Bagnaia zal heerlijk hebben genoten van zijn vakantie, aangezien hij als WK-leider aan de zomerpauze begon. De Italiaan verdedigt tien punten voorsprong op Jorge Martín, die zichzelf een aantal keren flink in de voet heeft geschoten met onnodige fouten. Ook Marc Márquez zal met P3 in de tussenstand - op 56 punten achterstand - niet ontevreden zijn. Dit weekend begint in Engeland de tweede helft van het seizoen. Wie komt het beste uit de startblokken?

MotoGP tijden: Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Vrijdag 2 augustus Moto3 VT 10.00u - 10.35u 09.00u - 09.35u Vrijdag 2 augustus Moto2 VT 10.50u - 11.30u 09.50u - 10.30u Vrijdag 2 augustus MotoGP VT1 11.45u - 12.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 2 augustus Moto3 Training 1 14.15u - 14.50u 13.15u - 13.50u Vrijdag 2 augustus Moto2 Training 1 15.05u - 15.45u 14.05u - 14.45u Vrijdag 2 augustus MotoGP Training 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Zaterdag 3 augustus Moto3 Training 2 09.40u - 10.10u 08.40u - 09.10u Zaterdag 3 augustus Moto2 Training 2 10.25u - 10.55u 09.25u - 09.55u Zaterdag 3 augustus MotoGP VT2 11.10u - 11.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 3 augustus MotoGP Q1 11.50u - 12.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 3 augustus MotoGP Q2 12.15u - 12.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 3 augustus Moto3 Q 13.50u - 14.30u 12.50u - 13.30u Zaterdag 3 augustus Moto2 Q 14.45u - 15.25u 13.45u - 14.25u Zaterdag 3 augustus MotoGP Sprintrace 16.00u 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Zondag 4 augustus MotoGP Warm-up 10.40u - 10.50u 09.40u - 09.50u Zondag 4 augustus Moto3 Race 12.15u 11.15u Zondag 4 augustus MotoGP Race 14.00u 13.00u Zondag 4 augustus Moto2 Race 15.30u 14.30u

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië vindt plaats op zondag 4 augustus. De race gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 13.00 uur lokale tijd. Zoals gebruikelijk in Engeland vindt de MotoGP-race plaats voor de Moto2-wedstrijd. De MotoGP-rijders krijgen 20 ronden over het iconische circuit van Silverstone voor de kiezen. Mocht de rode vlag na ronde 15 gezwaaid worden, krijgen de rijders volledige punten uitgekeerd.

Op zaterdag staat de sprintrace op het programma. Deze korte wedstrijd over 10 ronden begint om 16.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal). De winnaar krijgt twaalf punten, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder die als negende eindigt. Eerder op de zaterdag staat de kwalificatie gepland. Deze begint om 11.50 uur Nederlandse tijd. Voor die tijd hebben de rijders nog een half uur de tijd gehad om te trainen.

Op vrijdag staan eveneens twee trainingen op het programma. De eerste sessie begint om 11.45 uur Nederlandse tijd en duurt 45 minuten. De tweede training van de dag duurt een uur en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. De tien snelste rijders van deze sessie kwalificeren zich rechtstreeks voor Q2.