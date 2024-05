MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Frankrijk

Een ruime week geleden was Circuito de Jerez het decor van de vierde Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2024. De Grand Prix van Spanje werd gewonnen door Francesco Bagnaia, die in een prachtig duel afrekende met Marc Márquez. Jorge Martín reed na zijn sprintzege lang aan de leiding op zondag, maar zou halverwege crashen. Desondanks reist de Pramac Ducati-rijder als kampioenschapsleider af naar Le Mans, waar het Bugatti Circuit komend weekend het decor is voor het vijfde raceweekend van 2024: de Grand Prix van Frankrijk.

Diezelfde Martín schreef vorig jaar de sprintrace in Le Mans op zijn naam, voor Brad Binder en Bagnaia. Op zondag moest de Spanjaard de overwinning laten aan Marco Bezzecchi, die Pramac-teamgenoten Martín en thuisrijder Johann Zarco overtuigend aftroefde. Het was de eerste zege van Bezzecchi in Frankrijk, waar Giacomo Agostini recordhouder is met zeven GP-zeges. Van de huidige rijders is Marc Márquez de succesvolste met vier overwinningen (drie in de MotoGP en één in Moto2. Maverick Viñales won driemaal (in MotoGP, Moto3 en 125cc), terwijl Jack Miller op de huidige grid de enige andere meervoudig winnaar is met twee zeges (MotoGP en Moto3). Weet een van hen opnieuw te zegevieren, of slaagt Martín erin om voor het eerst de Franse GP te winnen?

MotoGP tijden: Grand Prix van Frankrijk 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 10 mei 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 10 mei 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 10 mei 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 10 mei 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 10 mei 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 10 mei 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 11 mei 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 11 mei 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 11 mei 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 11 mei 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 11 mei 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 11 mei 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 11 mei 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 11 mei 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 12 mei 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 12 mei 11.00u Moto2 Race Zondag 12 mei 12.15u MotoGP Race Zondag 12 mei 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk wordt verreden op zondag 12 mei 2024. De race op het Bugatti Circuit in Le Mans telt 27 ronden en begint om 14.00 uur. De omloop heeft een lengte van 4,185 kilometer, waardoor de totale race-afstand bijna 113 kilometer bedraagt. Bij een rode vlag na de 20ste ronde wordt de race niet meer hervat.

De eerste race-actie van het weekend vindt op zaterdag 11 mei 2024 plaats met de sprintrace. De korte race heeft een lengte van dertien ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar van de sprintrace verdient twaalf punten met zijn prestatie, gevolgd door negen voor de rijder op P2 en zeven punten voor de nummer drie. Daarna loopt het af tot één punt voor de rijder op de negende stek.

Eerder op zaterdag werkt de MotoGP om 10.50 uur de kwalificatie voor de Franse GP af. Deze sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. De eerste twee oefensessies worden op vrijdag 10 mei 2024 afgewerkt. De eerste vrije training duurt 45 minuten en begint om 10.45 uur, waarna om 15.00 uur nog een training van 60 minuten gepland staat. In deze training dwingen de tien snelste rijders al een plekje in Q2 af.