MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Duitsland

Afgelopen weekend stond er op TT Circuit Assen geen maat op Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen was in alle trainingen de snelste, pakte pole-position en zegevierde in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Het was het tweede raceweekend op rij dat hij met beide zeges aan de haal ging, maar de Ducati-rijder heeft de leiding in het wereldkampioenschap nog altijd niet in handen. Die eer is nog steeds voor Jorge Martín, die in Assen de schade maximaal beperkte door in beide races als tweede over de finish te komen. Hij heeft voor aanvang van de Grand Prix van Duitsland, de negende Grand Prix van het seizoen 2024, nog tien punten voorsprong op Bagnaia.

Vorig jaar was de Sachsenring het domein van Martín, die zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam schreef. In beide races rekende de Pramac-rijder af met Bagnaia, die hem met name in de zondagse race het vuur aan de schenen legde. Martín heeft zodoende nu twee GP-zeges behaald in Duitsland, nadat hij daar in 2018 in de Moto3 al in slaagde. Marc Márquez staat echter te boek als de koning van de Sachsenring, want hij won er al elf keer - en allemaal op rij tussen 2010 en 2021: eerst in de 125cc, daarna tweemaal in de Moto2 en vervolgens acht keer als MotoGP-rijder. Recordhouder qua zeges in de GP van Duitsland is echter Giacomo Agostini, die maar liefst dertien zeges boekte (vijf in de 350cc, acht in de 500cc).

MotoGP tijden: Grand Prix van Duitsland 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 5 juli 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 5 juli 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 5 juli 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 5 juli 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 5 juli 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 5 juli 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 6 juli 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 6 juli 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 6 juli 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 6 juli 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 6 juli 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 6 juli 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 6 juli 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 6 juli 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 7 juli 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 7 juli 11.00u Moto2 Race Zondag 7 juli 12.15u MotoGP Race Zondag 7 juli 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Duitsland wordt verreden op zondag 7 juli 2024. De race op de 3,671 kilometer lange Sachsenring telt 30 ronden en begint om 14.00 uur. De totale race-afstand bedraagt 110,13 kilometer. Als na de 23ste ronde de rode vlag gezwaaid wordt, wordt de race niet meer hervat en krijgen de rijders volledige punten uitgekeerd.

Een dag eerder wordt op zaterdag 6 juli 2024 al de kortere sprintrace afgewerkt op de Sachsenring. Deze korte race heeft een afstand van vijftien ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar krijgt twaalf punten, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder die als negende eindigt.

Eerder op de zaterdag staat om 10.50 uur de kwalificatie voor de GP van Duitsland op het programma. Deze sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training, die om 10.10 uur begint. Ook op vrijdag worden twee trainingen afgewerkt. De eerste vrije training begint om 10.45 uur en duurt 45 minuten. Later op de dag vindt om 15.00 uur de training van één uur plaats, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2.