Afgelopen weekend werkte de MotoGP de elfde race van het seizoen 2023 af op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op een steenworp afstand van zijn geboorteplaats scoorde Aleix Espargaro maximaal door zowel de sprintrace als de Grand Prix van Catalonië op zijn naam te schrijven. Op zondag rekende hij af met teamgenoot Maverick Viñales, die Aprilia daarmee de eerste dubbelzege in de MotoGP bezorgde. Voor WK-leider Francesco Bagnaia verliep de race rampzalig met een huiveringwekkende crash kort na de start, waar hij gelukkig slechts kneuzingen aan overhield. Doordat Jorge Martin derde werd, bedraagt de voorsprong van de Ducati-coureur nog maar vijftig punten.

Het is nog onduidelijk of Bagnaia komend weekend van de partij is voor de twaalfde race van het huidige MotoGP-seizoen, de Grand Prix van San Marino. Vorig jaar rekende hij in Misano af met Enea Bastianini in de strijd om de dagzege, al was het verschil met 0.034 seconde minimaal te noemen. Viñales mocht als nummer drie mee naar het podium. Van de huidige coureurs is Marc Marquez echter de succesvolste in Misano met maar liefst zes overwinningen: drie in de MotoGP, twee in de Moto2 en één in de 125cc. Bagnaia volgt daarna met drie zeges, waarvan twee in de koningsklasse en eentje in de Moto2.

MotoGP tijden: Grand Prix van San Marino 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 8 september 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 8 september 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 8 september 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 8 september 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 8 september 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 8 september 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 9 september 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 9 september 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 9 september 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 9 september 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 9 september 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 9 september 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 9 september 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 9 september 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 10 september 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 10 september 11.00u Moto2 Race Zondag 10 september 12.15u MotoGP Race Zondag 10 september 14.00u De MotoGP Grand Prix van San Marino wordt verreden op zondag 10 september 2023. Er staan vanaf 14.00 uur 27 ronden gepland op het 4,226 kilometer lange Misano World Circuit Marco Simoncelli, wat leidt tot een raceafstand van 114,1 kilometer. Als er twintig ronden zijn verreden, kan er in het geval van een rode vlag een einduitslag opgemaakt worden. Op zaterdag werken de MotoGP-rijders al een sprintrace af in Misano, die ditmaal een lengte van dertien ronden heeft. De korte race begint om 15.00 uur en aan het einde liggen er punten klaar voor de top-negen. De winnaar krijgt twaalf stuks op zijn conto bijgeschreven, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de coureur op P3. Daarna loopt dat verder af tot één punt voor de negende positie. Eerder op zaterdag vindt met de kwalificatie de eerste cruciale sessie van het weekend plaats. Om 10.50 uur wordt daar het startsein voor gegeven, nadat de coureurs vlak daarvoor de afsluitende vrije training hebben afgewerkt. Ook op vrijdag staan er al twee oefensessies op het programma. VT1 begint om 10.45 uur en duurt 45 minuten, waarna er in de 60 minuten durende training om 15.00 uur directe plaatsing voor Q2 op het spel staat.