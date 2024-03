MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Portugal

Een ruime week geleden werkte de MotoGP de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen af. Jorge Martín liet zich in Qatar meteen goed zien met pole-position en de zege in de sprintrace, maar op zondag moest hij de Grand Prix-zege laten aan Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen nam daardoor ook de leiding in het kampioenschap met 31 punten, al is het verschil met naaste achtervolger Brad Binder (tweede in de sprintrace én Grand Prix in Lusail) slechts twee punten. Martín volgt op drie punten van Bagnaia op de derde positie.

Aankomend weekend mag Bagnaia zijn leidende positie in het kampioenschap verdedigen tijdens de Grand Prix van Portugal op Autódromo Internacional do Algarve. Het circuit nabij Portimão werd in 2020 tijdens de coronapandemie voor het eerst bezocht door de MotoGP en is sindsdien niet meer van het schema verdwenen. Fabio Quartararo is de succesvolste actieve rijder in Portimão met twee zeges in de MotoGP (2021 en 2022). Ook Raúl Fernández en Pedro Acosta wonnen twee keer, al deden ze dat in de Moto2 en Moto3. Marc Márquez schreef eveneens twee keer de GP van Portugal op zijn naam, al deed hij dat toen de race nog verreden werd op Estoril. Schrijft een van hen de race nu weer op zijn naam, of weet iemand anders te winnen?

MotoGP tijden: Grand Prix van Portugal 2024

Sessie Datum Lokale tijd (GMT) Nederlandse tijd (CET) Moto3 VT Vrijdag 22 maart 09.00u - 09.35u 10.00u - 10.35u Moto2 VT Vrijdag 22 maart 09.50u - 10.30u 10.50u - 11.30u MotoGP VT1 Vrijdag 22 maart 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 22 maart 13.15u - 13.50u 14.15u - 14.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 22 maart 14.05u - 14.45u 15.05u - 15.45u MotoGP Training Vrijdag 22 maart 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 23 maart 08.40u - 09.10u 09.40u - 10.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 23 maart 09.25u - 09.55u 10.25u - 10.55u MotoGP VT2 Zaterdag 23 maart 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u MotoGP Q1 Zaterdag 23 maart 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u MotoGP Q2 Zaterdag 23 maart 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u Moto3 Q Zaterdag 23 maart 12.50u - 13.30u 13.50u - 14.30u Moto2 Q Zaterdag 23 maart 13.45u - 14.25u 14.45u - 15.25u MotoGP Sprint Zaterdag 23 maart 15.00u 16.00u MotoGP Warm-up Zondag 24 maart 09.40u - 09.50u 10.40u - 10.50u Moto3 Race Zondag 24 maart 11.00u 12.00u Moto2 Race Zondag 24 maart 12.15u 13.15u MotoGP Race Zondag 24 maart 14.00u 15.00u

De MotoGP Grand Prix van Portugal wordt verreden op zondag 24 maart 2024. De race op Autódromo Internacional do Algarve telt 25 ronden en begint om 14.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 15.00 uur. Het circuit is 4,592 kilometer lang, waardoor de race-afstand 114,8 kilometer bedraagt. Als er na de negentiende ronde een rode vlag wordt gezwaaid, wordt er meteen een einduitslag opgemaakt.

Een dag eerder wordt er op zaterdag 23 maart al een sprintrace verreden in Portimão. Deze korte race telt twaalf ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd (16.00 uur in Nederland). Voor de winnaar van de sprintrace liggen twaalf punten klaar, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Dat loopt verder af tot één puntje voor de nummer negen.

Eerder op de zaterdag wordt er om 11.50 uur Nederlandse tijd al gekwalificeerd in Portugal. Die sessie volgt direct na de afsluitende tweede vrije training. De eerste twee oefensessies worden op vrijdag 22 maart verreden. Om 11.45 uur Nederlandse tijd begint de 45 minuten durende eerste vrije training op het programma, om 16.00 uur gevolgd door een training van 60 minuten. Daarin dwingen de tien snelste rijders al plaatsing af voor Q2.