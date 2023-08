De drukke tweede seizoenshelft van de MotoGP is in het eerste weekend van augustus afgetrapt met de Grand Prix van Groot-Brittannië, de negende race van het seizoen 2023. Aleix Espargaro kwam in Silverstone als eerste over de finish om zijn eerste zege van het seizoen te behalen, voor kampioenschapsleider Francesco Bagnaia. De Ducati-coureur deed daarmee uitstekende zaken in het kampioenschap, doordat Jorge Martin niet verder kwam dan de zesde plek en Marco Bezzecchi zelfs uitviel. De regerend wereldkampioen reist daarom ook als WK-leider af naar de Red Bull Ring, waar dit weekend de tiende ronde van het lopende kampioenschap wordt verreden: de Grand Prix van Oostenrijk.

Bagnaia bewaart goede herinneringen aan de Red Bull Ring. In 2018 won hij er de Moto2-race, waarna hij dat kunstje vorig jaar herhaalde als MotoGP-coureur. Op de Oostenrijkse omloop, die voor de editie van 2022 werd aangepast om de veiligheid te verbeteren, rekende hij in een rechtstreeks duel af met kampioenschapsrivaal Fabio Quartararo. Zij werden op het podium geflankeerd door Jack Miller, die op dat moment nog de teamgenoot van Bagnaia bij Ducati was. Van de huidige coureurs is Bagnaia - samen met Brad Binder - de succesvolste coureur op de Red Bull Ring met allebei één Moto2-zege en een overwinning in de MotoGP. Ook Joan Mir won tweemaal op de Red Bull Ring, in zijn geval beide keren in de Moto3.

MotoGP tijden: Grand Prix van Oostenrijk 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 18 augustus 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 18 augustus 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 18 augustus 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 18 augustus 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 18 augustus 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 18 augustus 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 19 augustus 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 19 augustus 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 19 augustus 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 19 augustus 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 19 augustus 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 19 augustus 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 19 augustus 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 19 augustus 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 20 augustus 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 20 augustus 11.00u Moto2 Race Zondag 20 augustus 12.15u MotoGP Race Zondag 20 augustus 14.00u De MotoGP Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden op zondag 20 augustus 2023 en begint om 14.00 uur. Er worden 28 ronden verreden op de 4,348 kilometer lange Red Bull Ring, waardoor de raceafstand uitkomt op 120,9 kilometer. Als er een rode vlag wordt gezwaaid, kan er na 21 ronden een definitieve uitslag worden opgemaakt. Op zaterdag krijgen de MotoGP-coureurs al een sprintrace voor de kiezen in Spielberg. Deze korte race telt veertien ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar van de sprintrace verdient negen WK-punten, voor de nummer twee liggen er acht klaar en de nummer drie pakt zeven punten. Dit loopt af tot het ene puntje dat de nummer negen krijgt. Eerder op zaterdag wordt de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk al verreden. Het bepalen van de startposities voor de sprintrace en de Grand Prix begint om 10.50 uur en volgt op de 30 minuten durende derde vrije training. Op vrijdag staan er ook al twee oefensessies op het programma: de eerste van 45 minuten begint om 10.45 uur, waarna er om 15.00 uur nog een training van 60 minuten wordt afgewerkt.