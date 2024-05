MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Italië

In de sprintrace in Montmeló ging Francesco Bagnaia in de laatste ronde als leider onderuit, maar op zondag revancheerde de wereldkampioen zich door knap naar de zege te rijden. Hij troefde Jorge Martín af in een rechtstreeks duel om de zege, al blijft de Pramac-rijder door zijn tweede plek wel de leider in het kampioenschap. Met een gezonde voorsprong van 39 punten op Bagnaia en 41 punten op nummer drie Marc Márquez reist de Spanjaard af naar Mugello, waar dit weekend met de Grand Prix van Italië het tweede deel van een double-header wordt afgewerkt.

De editie van vorig jaar werd gewonnen door thuisrijder Bagnaia, die voor het tweede opeenvolgende jaar zegevierde op het Autodromo Internazionale del Mugello. De Ducati-rijder rekende toen af met Pramac Ducati-rijders Martín en Johann Zarco. Met twee MotoGP-zeges is Bagnaia ook de succesvolste rijder van het huidige veld in Italiaanse GP's. Márquez won de race driemaal, maar deed dat slechts één keer als MotoGP-rijder. Pedro Acosta is tweevoudig winnaar in de Moto2 terwijl Miguel Oliveira in zowel Moto2 als Moto3 won in Mugello. Verder zegevierden Brad Binder, Martín, Zarco en Fabio Quartararo er al eens. Weet een van hen ook nu de race op zijn naam te schrijven, of komt er toch een geheel nieuwe winnaar?

MotoGP tijden: Grand Prix van Italië 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 31 mei 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 31 mei 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 31 mei 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 31 mei 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 31 mei 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 31 mei 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 1 juni 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 1 juni 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 1 juni 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 1 juni 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 1 juni 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 1 juni 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 1 juni 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 1 juni 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 2 juni 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 2 juni 11.00u Moto2 Race Zondag 2 juni 12.15u MotoGP Race Zondag 2 juni 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Italië wordt verreden op zondag 2 juni 2024. Plaats van handeling is het Autodromo Internazionale del Mugello, een 5,245 kilometer lang circuit waar in totaal 23 ronden gereden zullen worden voor een raceafstand van 120,64 kilometer. De Italiaanse GP begint om 14.00 uur. In het geval van een rode vlag na de zeventiende ronde kan er een einduitslag opgemaakt worden.

De eerste race van het MotoGP-weekend in Mugello wordt op zaterdag 1 juni 2024 al verreden. Dan staat om 15.00 uur de start van de sprintrace gepland. In deze korte race over elf ronden kan de winnaar twaalf punten verdienen, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna wordt afgeteld tot één puntje voor de rijder die als negende eindigt.

Eerder op de zaterdag werkt de MotoGP vanaf 10.50 uur al de kwalificatie af voor de GP van Italië. Die sessie volgt direct na afloop van de tweede en afsluitende vrije training. Het spektakel in Mugello wordt op vrijdag afgetrapt met twee oefensessies: de 45 minuten durende eerste vrije training om 10.45 uur, gevolgd door de training van zestig minuten om 15.00 uur. In die laatste sessie worden ook de eerste tien plaatsen in Q2 verdeeld.