Afgelopen weekend pakte de MotoGP de draad weer op met de Grand Prix van Italië, de zesde race van het seizoen 2023. Francesco Bagnaia deed uitstekende zaken op Mugello door zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij profiteerde daarmee optimaal van de mindere score van achtervolger Marco Bezzecchi, die na zijn tweede plek in de sprintrace niet verder kwam dan P8 op zondag. Bagnaia reist zodoende als WK-leider af naar de Sachsenring, waar komend weekend de Grand Prix van Duitsland wordt verreden. De fabriekscoureur van Ducati verdedigt daar een voorsprong 21 punten ten opzichte van Bezzecchi, terwijl Jorge Martin op P3 nu op 24 punten staat.

Bagnaia heeft na vorig jaar wat recht te zetten op de Sachsenring, want in 2022 verloor hij kostbare punten door vroeg in de race vanaf de tweede positie onderuit te schuiven. De overwinning in het oosten van Duitsland was uiteindelijk voor Fabio Quartararo, die toen zijn nog altijd meest recente overwinning boekte. Op het podium werd de Yamaha-coureur geflankeerd door Johann Zarco en Jack Miller, die op respectievelijk vijf en acht seconden achterstand werden gezet door de wereldkampioen van 2021. Marc Marquez is van het huidige gezelschap het succesvolst op de Sachsenring met acht MotoGP-zeges, twee Moto2-overwinningen en een winst in de 125cc. Zijn laatste elf races op het circuit won hij, kan hij die reeks dit weekend in stand houden? Of komt weet Bagnaia zich te revancheren voor zijn valpartij van vorig jaar?

MotoGP tijden: Grand Prix van Duitsland 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 16 juni 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 16 juni 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 16 juni 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 16 juni 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 16 juni 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 16 juni 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 17 juni 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 17 juni 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 17 juni 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 17 juni 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 17 juni 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 17 juni 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 17 juni 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 17 juni 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 18 juni 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 18 juni 11.00u Moto2 Race Zondag 18 juni 12.15u MotoGP Race Zondag 18 juni 14.00u De MotoGP Grand Prix van Duitsland wordt verreden op zondag 18 juni 2023. De race gaat om 14.00 uur van start. Er staan 30 ronden op het programma en met een circuitlengte van 3,671 kilometer bedraagt de totale raceafstand 110,1 kilometer. In het geval van een rode vlag kan na 23 ronden een einduitslag worden opgemaakt. Op zaterdag werken de coureurs al een sprintrace af op de Sachsenring. Deze kortere race gaat over vijftien ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar van deze sprintrace pakt negen WK-punten, gevolgd door acht stuks voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Dit telt verder af tot het ene puntje dat meegaat met de coureur die negende wordt. Voordat de sprintrace begint, staat zaterdag om 10.50 uur al de kwalificatie voor de Duitse Grand Prix op de rol. In deze kwalificatie wordt de startgrid voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag bepaald. De zaterdag wordt echter afgetrapt met een derde vrije training van 30 minuten, die volgt op de twee vrijdagse trainingen. De MotoGP-actie in Duitsland start vrijdag om 10.45 uur met de eerste training van 45 minuten, om 15.00 uur staat vervolgens nog een training van 60 minuten op het programma.