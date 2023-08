De MotoGP heeft de eerste twee races na de zomerstop inmiddels achter de rug. Na de Britse Grand Prix racete de klasse in het voorlaatste weekend van augustus op de Red Bull Ring. De Grand Prix van Oostenrijk draaide uit op een staaltje machtsvertoon van WK-leider Francesco Bagnaia. De fabriekscoureur van Ducati pakte pole-position, om vervolgens op weg naar zeges in de sprintrace en de Grand Prix alle ronden aan de leiding te rijden en de snelste ronde te rijden. In het kampioenschap breidde Bagnaia zijn voorsprong op Jorge Martin uit tot 62 punten, een marge die hij dit weekend wil verdedigen tijdens het elfde raceweekend van 2023: de Grand Prix van Catalonië.

Vorig jaar was Bagnaia nog een van de acht uitvallers op het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat de MotoGP destijds nog begin juni ontving. De overwinning ging toen naar Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha ver wegreed bij Martin en Johann Zarco. Quartararo is van de huidige coureurs ook degene met de meeste overwinningen in Montmeló met twee MotoGP-zeges, al geldt dit ook voor Marc Marquez. Met de zeges in lagere klassen erbij staan beide rijders op drie zeges, evenveel als Alex Marquez (twee keer in Moto2, één keer in Moto3).

MotoGP tijden: Grand Prix van Catalonië 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 1 september 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 1 september 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 1 september 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 1 september 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 1 september 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 1 september 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 2 september 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 2 september 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 2 september 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 2 september 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 2 september 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 2 september 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 2 september 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 2 september 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 3 september 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 3 september 11.00u Moto2 Race Zondag 3 september 12.15u MotoGP Race Zondag 3 september 14.00u De MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt verreden op zondag 3 september 2023. De race op de 4,657 kilometer lange Circuit de Barcelona-Catalunya telt 24 ronden, gaat over een afstand van 111,77 kilometer en begint om 14.00 uur. Als er een rode vlag is, dan kan na 18 ronden een definitieve uitslag worden opgemaakt. De eerste race van het weekend vindt echter op zaterdag al plaats. Nabij Barcelona wordt dan een sprintrace over twaalf ronden verreden, waarvoor het startsein om 15.00 uur gegeven wordt. Voor de winnaar van de sprintrace zijn twaalf punten weggelegd, gevolgd door negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Dit loopt verder af tot het ene puntje dat de nummer negen ontvangt. Eerder op de zaterdag staat de derde en afsluitende vrije training al op het programma, om 10.50 uur gevolgd door de kwalificatie. Daarin worden de startposities voor zowel de sprintrace als de Grand Prix bepaald. Op vrijdag wordt het raceweekend in Catalonië afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Om 10.45 uur begint de eerste training van 45 minuten, om 15.00 uur wordt er vervolgens nog een uur getraind.