MotoGP tijden: Het tijdschema voor de 91ste Dutch TT in Assen

We zeggen niet vaak genoeg hoe goed Fabio Quartararo is. Zo, het is gezegd en het is ook echt zo. Hij boekte dit weekend in Duitsland zijn derde overwinning van het seizoen en met de wisselvallige prestaties van de meeste concurrenten is de Fransman hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Het seizoen is pas halverwege, maar wie gaat een Quartararo in blakende vorm van het kampioenschap afhouden?