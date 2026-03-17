MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

Met Pedro Acosta als kampioenschapsleider reist de MotoGP voor de tweede ronde van 2026 af naar Brazilië, dat voor het eerst sinds 2004 op de kalender staat. De plaats van handeling is Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia, een circuit waar de sport drie keer eerder een bezoek aan bracht.

Tussen 1987 en 1989 was Goiânia drie keer de gastheer van een MotoGP-weekend en dat leverde drie verschillende winnaars op: Wayne Gardner, Eddie Lawson en Kevin Schwantz. Wie wordt dit weekend de opvolger van Schwantz bij de terugkeer op het circuit, en wie vertrekt als kampioenschapsleider naar de Verenigde Staten?

MotoGP tijden: Grand Prix van Brazilië 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT-3) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 20 maart Eerste vrije training 11.05u - 12.05u 15.05u - 16.05u Vrijdag 20 maart Training 15.20u - 16.35u 19.20u - 20.35u Zaterdag 21 maart Tweede vrije training 10.10u - 10.40u 14.10u - 14.40u Zaterdag 21 maart Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u 14.50u - 15.05u Zaterdag 21 maart Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u 15.15u - 15.30u Zaterdag 21 maart Sprintrace 15.00u 19.00u Zondag 22 maart Warm-up 10.40u - 10.50u 14.40u - 14.50u Zondag 22 maart GP van Brazilië 15.00u 19.00u

Op zondag 22 maart 2026 wordt de MotoGP Grand Prix van Brazilië verreden. Het treffen op het 3,835 kilometer lange Autódromo Internacional Ayrton Senna begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. In Goiânia is het dan 15.00 uur. De rijders moeten 31 ronden afleggen in de race, voor een race-afstand van 118,9 kilometer.

De eerste race in Brazilië wordt afgewerkt op zaterdag 21 maart 2026. Om 19.00 uur Nederlandse tijd - 15.00 uur lokaal - wordt het startsein gegeven voor de sprintrace van 15 ronden. Na afloop krijgt de top-negen in de sprint punten toegekend.

Eerder op zaterdag gaat om 14.50 uur Nederlandse tijd - 10.50 uur lokaal - de kwalificatie van start. Deze sessie volgt direct na afloop van de tweede vrije training. Ook op vrijdag 20 maart staan twee oefensessies op het programma, die allebei een kwartier langer duren dan gebruikelijk. Om 15.05 uur begint de eerste vrije training van 60 minuten, om 19.20 uur gevolgd door de training van 75 minuten. De tien snelste rijders van deze sessie plaatsen zich rechtstreeks voor Q2.

Moto2 tijden: Grand Prix van Brazilië 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT-3) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 20 maart Eerste vrije training 10.00u - 10.50u 14.00u - 14.50u Vrijdag 20 maart Training 14.15u - 15.05u 18.15u - 19.05u Zaterdag 21 maart Tweede vrije training 09.25u - 09.55u 13.25u - 13.55u Zaterdag 21 maart Kwalificatie 13.40u - 14.20u 17.40u - 18.20u Zondag 22 maart GP van Brazilië 13.15u 17.15u