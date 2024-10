MotoGP tijden: Tijdschema van de Grand Prix van Thailand

De titelstrijd in de MotoGP is met drie raceweekenden voor de boeg nog altijd bijzonder spannend. Hoewel Marc Márquez in Australië zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen boekte, deed Jorge Martín uitstekende zaken met een sprintzege en een tweede plek op zondag. Hij breidde zijn voorsprong op Francesco Bagnaia, die derde werd, uit tot twintig punten. Die voorsprong mag de Pramac-rijder dit weekend alweer verdedigen als de MotoGP voor het tweede deel van een triple-header een bezoek brengt aan Chang International Circuit in Buriram. Dat is de gastheer van de Grand Prix van Thailand.

Vorig jaar viel de Thaise Grand Prix ten prooi aan Jorge Martín, die na zijn zege in de sprintrace ook op zondag aan het langste eind trok. Hij moest in de slotfase aanvallen afslaan van Brad Binder en Francesco Bagnaia. Laatstgenoemde werd tweede na een track limits-straf voor Binder, die daardoor op P3 eindigde. Het was Martíns eerste Grand Prix-zege in Thailand, dat sinds 2018 op de MotoGP-kalender staat en de sport sindsdien vier keer verwelkomde. De enige meervoudig winnaar in Buriram is Marc Márquez, die de MotoGP-races in 2018 en 2019 won. Van het huidige deelnemersveld hebben ook Fabio di Giannantonio, Bagnaia, Luca Marini en Miguel Oliveira al eens gewonnen op Chang International Circuit. Weet een van deze rijders een nieuwe zege aan hun totaal toe te voegen, of gaat de overwinning juist naar iemand die nog niet eerder won in Thailand?

MotoGP tijden: Grand Prix van Thailand 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+7) Vrijdag 25 oktober Moto3 VT 04.00u - 04.35u 09.00u - 09.35u Vrijdag 25 oktober Moto2 VT 04.50u - 05.30u 09.50u - 10.30u Vrijdag 25 oktober MotoGP VT1 05.45u - 06.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 25 oktober Moto3 Training 1 08.15u - 08.50u 13.15u - 13.50u Vrijdag 25 oktober Moto2 Training 1 09.05u - 09.45u 14.05u - 14.45u Vrijdag 25 oktober MotoGP VT 10.00u - 11.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+7) Zaterdag 26 oktober Moto3 Training 2 03.40u - 04.10u 08.40u - 09.10u Zaterdag 26 oktober Moto2 Training 2 04.25u - 04.55u 09.25u - 09.55u Zaterdag 26 oktober MotoGP VT2 05.10u - 05.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 26 oktober MotoGP Q1 05.50u - 06.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 26 oktober MotoGP Q2 06.15u - 06.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 26 oktober Moto3 Q 07.50u - 08.30u 12.50u - 13.30u Zaterdag 26 oktober Moto2 Q 08.45u - 09.25u 13.45u - 14.25u Zaterdag 26 oktober MotoGP Sprintrace 10.00u 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+7) Zondag 27 oktober MotoGP Warm-up 04.40u - 04.50u 09.40u - 09.50u Zondag 27 oktober Moto3 Race 06.00u 11.00u Zondag 27 oktober Moto2 Race 07.15u 12.15u Zondag 27 oktober MotoGP Race 09.00u 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Thailand wordt afgewerkt op zondag 27 oktober 2024. De race op het 4,552 kilometer lange Chang International Circuit begint om 14.00 uur lokale tijd. Voor Nederlandse fans is het door een tijdsverschil van vijf uur een relatief vroege afspraak met een starttijd van 09.00 uur. De MotoGP-rijders moeten 26 ronden afleggen voor een totale race-afstand van 118,4 kilometer. Het ronderecord is sinds 2023 in handen van Marco Bezzecchi, die in de race een 1.30.896 klokte als snelste ronde.

Ook op zaterdag werkt de MotoGP al een race af in Thailand. Om 15.00 uur lokale tijd - 10.00 uur in Nederland - beginnen de rijders aan een sprintrace over 13 ronden. Daarin verdient de top-negen punten, met twaalf stuks voor de winnaar, negen voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op de negende positie.

Eerder op zaterdag wordt om 05.50 uur al de kwalificatie voor de Thaise Grand Prix afgewerkt. Deze sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training in Buriram. Ook op vrijdag wordt er al tweemaal getraind. De eerste sessie begint om 05.45 uur en neemt 45 minuten in beslag. Om 10.00 uur keren de rijders terug voor de training, die zestig minuten duurt en waarin de tien snelste rijders een plekje in Q2 veiligstellen.