De eerste fase van het MotoGP-seizoen 2023 is zeer druk met drie races in een periode van vier weken. Eind maart werd in Portugal het startsein gegeven voor de nieuwe jaargang, waarna het circus een week later al in Argentinië neerstreek voor de tweede ronde van het kampioenschap. Na een weekend rust volgde de GP van de Verenigde Staten, waarna de teams en rijders afgelopen weekend opnieuw niet in actie hoefden te komen. Wel maakten ze in de tussentijd de reis terug naar Europa, waar deze week de vierde race van het jaar op het programma staat: de Grand Prix van Spanje op het circuit van Jerez de la Frontera.

De leiding in het MotoGP-kampioenschap van 2023 is na drie weekenden nog altijd verrassend in handen van Marco Bezzecchi. De VR46 Ducati-rijder werd in de zondagse race op het Circuit of the Americas zesde, maar liep desondanks uit op nummer twee Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen van Ducati ging voor de tweede keer op rij onderuit in de Grand Prix en kijkt nu tegen een achterstand van elf punten aan. Na zijn zege in Austin is Alex Rins de nieuwe nummer drie in het WK, hij volgt op zeventien punten van Bezzecchi. Na dit weekend kan het kampioenschap er echter compleet anders uitzien, want door de komst van de zaterdagse sprintraces zijn er in een weekend nu maximaal 37 punten te verdienen.

MotoGP tijden: Grand Prix van Spanje 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 28 april 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 28 april 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 28 april 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 28 april 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 28 april 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 28 april 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 29 april 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 29 april 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 29 april 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 29 april 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 29 april 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 29 april 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 29 april 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 29 april 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 30 april 10.45u - 10.55u Moto3 Race Zondag 30 april 12.00u Moto2 Race Zondag 30 april 13.15u MotoGP Race Zondag 30 april 15.00u

De MotoGP Grand Prix van Spanje wordt verreden op zondag 30 april 2023. De race gaat om 15.00 uur lokale tijd van start en doordat er geen tijdsverschil is met Nederland, kunnen de Nederlandse kijkers op hetzelfde moment inschakelen voor de race. De GP telt 25 ronden en is daarmee goed voor een afstand van 110,58 kilometer. In het geval van een rode vlag kan de race na 19 ronden afgevlagd worden.

De zondagse Grand Prix is echter niet de eerste race-actie van de MotoGP in Jerez, want op zaterdag staat de nieuwe sprintrace op het programma. Deze korte race begint om 15.00 uur en gaat over de helft van het aantal ronden dat op zondag afgelegd moet worden. De winnaar van de sprintrace krijgt twaalf punten, gevolgd door negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de derde plek. Daarna loopt het aantal punten telkens met een af tot één puntje voor de nummer negen.

Voordat er om punten gestreden gaat worden in Spanje, krijgen de teams en coureurs uitgebreid de tijd om te trainen. Op vrijdag zijn er twee sessies gepland: de 45 minuten durende eerste vrije training, die om 10.45 uur van start gaat, gevolgd door VT2, die om 15.00 uur begint en 60 minuten duurt. Zaterdagochtend staat om 10.10 uur nog een derde training van 30 minuten op het programma, waarna de blik meteen naar de kwalificatie gaat. Om 10.50 uur begint Q1, waarna tussen 11.15 en 11.30 uur de strijd om pole-position beslecht wordt tijdens Q2. Deze kwalificatie bepaalt de startgrid voor zowel de sprintrace als de Grand Prix.