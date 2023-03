MotoGP tijden: Het tijdschema van de MotoGP-opener 2023 in Portimao

De teampresentaties zijn grotendeels achter de rug en de laatste testmeters zijn ook gemaakt. Vanaf nu is het menens. Dit weekend staat op het Autodromo Internacional do Algarve, beter bekend als het circuit van Portimao, de openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen 2023 op het programma. Alle teams en coureurs moeten daar met de billen bloot om te laten zien hoe ze er echt voor staan.

Tijdens de wintertest ontstond wel een duidelijk beeld van de teams die de zaken goed op orde hebben en de teams waar nog werk aan de winkel is. Yamaha, Honda en KTM horen in die laatste categorie. Ducati en Aprilia hebben de zaken goed op orde en lijken op basis van het testwerk favoriet voor de podiumplekken tijdens het eerste raceweekend. Toch zijn er genoeg vraagtekens: hoe kan Enea Bastianini het doen tegen teamgenoot en wereldkampioen Francesco Bagnaia? Is Aleix Espargaro voldoende hersteld van de operatie aan zijn arm? Heeft Fabio Quartararo genoeg snelheid om voor een derde overwinning te gaan op Portimao? En de fitte Marc Marquez, wat kan hij nu de Honda RC213V nog altijd niet voldoet aan de standaarden die hij graag zou zien?

Het is voor het eerst dat Portimao het decor is van de MotoGP-openingswedstrijd. Daar is toe besloten omdat het Losail Circuit in Qatar verbouwd om in de toekomst vaker Formule 1 te kunnen hosten. Het circuit staat later dit jaar, als de renovatie afgerond is, wel op de kalender. Fabio Quartararo schreef de Portugese Grand Prix tot op heden twee keer op zijn naam, thuisrijder Miguel Oliveira zegevierde in 2020 op zijn thuisbaan voor de lege tribunes. Regerend wereldkampioen Bagnaia won in 2021 op Portimao, maar die race stond destijds aangemerkt als de Grand Prix van de Algarve.

MotoGP tijden: Grand Prix van Portugal 2023

De MotoGP Grand Prix van Portugal 2023 op het Autodromo Internacional do Algarve wordt verreden op zondag 26 maart. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is 15.00 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 25 ronden, de totale lengte is 114,8 kilometer. Mocht er tijdens of na de negentiende ronde een rode vlag vallen, kan de uitslag op basis van de laatste volledige doorkomst opgemaakt worden.

De MotoGP introduceert voor de Grand Prix van Portugal een nieuw weekendschema door de introductie van de sprintrace op zaterdagmiddag. Met het nieuwe schema zijn de twee vrije trainingen op vrijdag langer geworden. De eerste training duurt 45 minuten en begint om 11.45 uur Nederlandse tijd. De tweede oefensessie duurt 60 minuten en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Het schema op zaterdag is het meest ingrijpend veranderd. De derde vrije training begint om 11.10 uur en duurt 30 minuten. Aansluitend begint de kwalificatie van de MotoGP volgens het reguliere principe. De tien snelste rijders uit VT1 en VT2 plaatsen zich automatisch voor Q2, de twee snelste rijders uit Q1 voegen zich daar nog bij. De uitslag van de kwalificatie is leidend voor de startopstelling op zowel zaterdag als zondag.

Tijdens de Grand Prix van Portugal wordt de allereerste MotoGP-sprintrace verreden. Deze vindt plaats op zaterdag 25 maart 2023 om 16.00 uur Nederlandse tijd, dat is 15.00 uur lokale tijd. De sprintrace gaat over 12 ronden. De winnaar van de sprintrace verdient 12 punten die meetellen voor het wereldkampioenschap.

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 24 maart 09.00u - 09.35u 10.00u - 10.35u Moto2 VT1 Vrijdag 24 maart 09.50u - 10.30u 10.50u - 11.30u MotoGP VT1 Vrijdag 24 maart 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u Moto3 VT2 Vrijdag 24 maart 13.15u - 13.50u 14.15u - 14.50u Moto2 VT2 Vrijdag 24 maart 14.05u - 14.45u 15.05u - 15.45u MotoGP VT2 Vrijdag 24 maart 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u Moto3 VT3 Zaterdag 25 maart 08.40u - 09.10u 09.40u - 10.10u Moto3 VT3 Zaterdag 25 maart 09.25u - 09.55u 10.25u - 10.55u MotoGP VT3 Zaterdag 25 maart 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 maart 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 maart 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u Moto3 Q Zaterdag 25 maart 12.50u - 13.30u 13.50u - 14.30u Moto2 Q Zaterdag 25 maart 13.45u - 14.25u 14.45u - 15.25u MotoGP Sprint Zaterdag 25 maart 15.00u 16.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 maart 09.45u - 09.55u 10.45u - 10.55u Moto3 Race Zondag 26 maart 11.00u 12.00u Moto2 Race Zondag 26 maart 12.15u 13.15u MotoGP Race Zondag 26 maart 14.00u 15.00u