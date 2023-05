Het MotoGP-seizoen 2023 is vier races onderweg. Inmiddels beginnen de verhoudingen zich steeds meer af te tekenen en is de impact van de introductie van de sprintrace op zaterdag ook steeds beter duidelijk. We kunnen langzaam maar zeker de eerste conclusies trekken. Eén ding is duidelijk geworden: Francesco Bagnaia is de torenhoge favoriet om zijn wereldtitel te verdedigen. De Italiaan heroverde in Jerez de la Frontera de leiding in de WK-stand en heeft nu al een gezonde marge van 22 punten op landgenoot Marco Bezzecchi. Ducati heeft over het algemeen de overhand, al kan KTM aardig meekomen. Aprilia laat bij vlagen haar potentie zien, terwijl Yamaha nog verder wegzakt.

De Grand Prix van Frankrijk werd in 2022 een dubbelslag voor Ducati. Enea Bastianini en Jack Miller eisten de eerste twee plaatsen op. Eerstgenoemde zal dit jaar niet present zijn: hij laat ook deze race noodgedwongen schieten na zijn valpartij in de seizoensopener. Thuisrijders Johann Zarco en Fabio Quartararo hopen op succes voor het oog van hun fans, maar er liggen meer kapers op de kust. Wie gaan er ditmaal met de prijzen vandoor?

MotoGP tijden: Grand Prix van Frankrijk 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 12 mei 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 12 mei 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 12 mei 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 12 mei 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 12 mei 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 12 mei 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 13 mei 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 13 mei 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 13 mei 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 13 mei 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 13 mei 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 13 mei 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 13 mei 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 13 mei 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 14 mei 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 14 mei 11.00u Moto2 Race Zondag 14 mei 12.15u MotoGP Race Zondag 14 mei 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk vindt plaats op zondag 14 mei 2023. De race gaat om 14.00 uur van start. Er is geen tijdsverschil met Nederland. De GP gaat over 27 ronden op het 4,19 kilometer lange circuit. Dat komt neer op een totale raceafstand van 113 kilometer. In het geval van een rode vlag wordt na 20 ronden de einduitslag opgemaakt.

Op zaterdag staat sinds dit jaar de sprintrace op het programma. Deze korte race gaat om 15.00 uur van start en heeft de helft van de lengte van de normale Grand Prix. De winnaar van deze sprintrace mag negen punten bijschrijven, gevolgd door acht voor de nummer twee en zeven voor de nummer drie. Dit telt met telkens een punt af tot de nummer negen.

Op zaterdagochtend vanaf 10.50 uur wordt er gekwalificeerd. De uitslag hiervan bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de GP op zondag. Daarvoor staat er nog een vrije training van een half uur op het programma. Op vrijdag hebben de rijders ruim de tijd om de juiste afstelling te vinden. Vanaf 10.45 uur wordt drie kwartier getraind, om 15.00 uur staat nog eens een sessie van een uur op het programma.