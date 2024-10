De Grand Prix in Australië is de derde locatie van de Aziatisch-Australische toer van de MotoGP. Het wordt eveneens het volgende hoofdstuk van de razend spannende titelstrijd, want Jorge Martín heeft maar tien punten voor op Francesco Bagnaia. Afgelopen raceweekend op Motegi liep Bagnaia voor het tweede weekend op rij in, waardoor het gevecht om het kampioenschap nog volop leeft. Met die kleine marge reizen de concurrenten naar Phillip Island voor de volgende race. Het wordt ook de start van de tweede en laatste triple-header dit MotoGP-seizoen.

Vorig jaar was de regen spelbreker. Voorafgaand aan het weekend was al duidelijk dat er veel neerslag - en een harde wind - zou komen, waardoor de MotoGP-organisatie besloot om de sprintrace en de Grand Prix van plek te laten wisselen. Daardoor vond de hoofdrace op zaterdag plaats. Johann Zarco was die dag de snelste man. Het was een bijzondere voor de Fransman, want het was zijn eerste en tot nu toe enige MotoGP-zege. Bagnaia werd tweede, nadat Martín in de slotfase volledig door zijn banden heen was en helemaal wegzakte tot P5. Dat de MotoGP-organisatie een juiste keuze maakte om de GP een dag naar voren te halen, bleek een dag later. Het begon tijdens de Moto2-race hard te regenen en nadat die gestaakt werd, zette de organisatie een streep door de sprintrace.

Phillip Island is beide titelkandidaten nog niet goedgezind geweest, want op Australische bodem won noch Bagnaia noch Martín een GP. Marc Márquez is van het huidige veld degene met de meeste zeges op Phillip Island. In de MotoGP won hij drie keer, in de 125cc één keer. Ook Álex Rins (één keer in de MotoGP, één keer in de Moto2 en één in de Moto3), Brad Binder (éénn in Moto3, twee in Moto2) en Maverick Viñales (één in MotoGP, één in Moto3) hebben meerdere keren op Phillip Island gewonnen. Ook Miguel Oliveira (één in de Moto2, één uit de Moto3) hoort bij dat rijtje, maar hij lijkt de race te moeten missen vanwege een blessure. Krijgen de meervoudig winnaars het voor elkaar om op Phillip Island te winnen of slagen de titelkandidaten erin om van de nulscore af te komen?

MotoGP tijden: Grand Prix van Australië 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+11) Donderdag 17 oktober Moto3 VT 23.45u - 00.20u Vrijdag 18 oktober 08.45u - 09.20u Vrijdag 18 oktober Moto2 VT 00.35u - 01.30u 09.35u - 10.30u Vrijdag 18 oktober MotoGP VT1 01.45u - 02.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 18 oktober Moto3 Training 1 04.15u - 04.50u 13.15u - 13.50u Vrijdag 18 oktober Moto2 Training 1 05.05u - 05.45u 14.05u - 14.45u Vrijdag 18 oktober MotoGP VT 06.00u - 07.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+11) Vrijdag 18 oktober Moto3 Training 2 23.40u - 00.10u Zaterdag 19 oktober 08.40u - 09.10u Zaterdag 19 oktober Moto2 Training 2 00.25u - 00.55u 09.25u - 09.55u Zaterdag 19 oktober MotoGP VT2 01.10u - 01.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 19 oktober MotoGP Q1 01.50u - 02.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 19 oktober MotoGP Q2 02.15u - 02.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 19 oktober Moto3 Q 03.50u - 04.05u 12.50u - 13.30u Zaterdag 19 oktober Moto2 Q 04.45u - 05.25u 13.45u - 14.25u Zaterdag 19 oktober MotoGP Sprintrace 06.00u - 07.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+11) Zondag 20 oktober MotoGP Warm-up 00.40u - 00.50u 09.40u - 09.50u Zondag 20 oktober Moto3 Race 02.00u 11.00u Zondag 20 oktober Moto2 Race 03.15u 12.15u Zondag 20 oktober MotoGP Race 05.00u 14.00u

De MotoGP-coureurs rijden op zondag 20 oktober de Grand Prix van Australië. Voor de Australische fans is de starttijd van 14.00 uur lokale tijd perfect, maar voor de Europese fans wordt het vroeg opstaan of lang opblijven. Gezien het grote tijdsverschil van negen uur start de koningsklasse van de motorsport om 05.00 uur Nederlandse tijd. De rijders gaan 27 keer het circuit rond, wat neerkomt op iets meer dan 120 kilometer in totaal. De snelste ronde op Phillip Island staat op naam van Jorge Martín. De Spanjaard ging in 2023 in 1.27.246 het parcours rond.

Een dag eerder staat de sprintrace op het programma. Deze start zaterdag 19 oktober om 06.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur lokale tijd. De top-negen krijgt punten. De top-drie krijgt twaalf, negen en zeven stuks, waarna afgeteld wordt tot één punt voor de nummer negen. Eerder die dag wordt er gekwalificeerd. Deze kwalificatie begint om 10.50 uur lokale tijd - 01.50 uur Nederlandse tijd - en volgt direct op de tweede en laatste vrije training. Vrijdag 18 oktober staan de eerste twee trainingen op de agenda. Om 01.45 uur wordt de eerste training verreden en die sessie duurt drie kwartier. De belangrijkste training van die dag staat om 06.00 uur Nederlandse tijd gepland. De tien snelste rijders van die sessie gaan direct door naar Q2.