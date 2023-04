Rustig opstarten was er niet bij voor de MotoGP-rijders en -teams. Het seizoen trapte af met een double header. Na de seizoensopener in Portugal moest alles en iedereen snel het vliegtuig in voor de tweede ronde in Argentinië. Bovendien kregen de rijders de eerste sprintraces voor de kiezen. Na twee bomvolle weken heeft iedereen even kunnen bijkomen en weer kunnen opladen voor de derde horde van het seizoen: de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin.

Na de eerste twee Grands Prix van het MotoGP-seizoen 2023 heeft Marco Bezzecchi verrassend de leiding in handen. De Italiaan was ijzersterk in de listige omstandigheden in Argentinië en zag regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, nog oppermachtig in de seizoensopener, flink spartelen. De marge tussen de twee landgenoten bedraagt negen punten. Aangezien er elk weekend meer punten te verdienen zijn met het nieuwe sprintraceformat, kan alles na deze ronde weer anders zijn.

Wat niet anders is, is dat enkele rijders de Grand Prix in Amerika aan zich voorbij moeten laten gaan. Enea Bastianini is niet voldoende hersteld van zijn schouderblessure die hij opliep in de sprintrace in Portimao. Ook Marc Marquez moet de race laten schieten. De Spanjaard heeft nog te veel last van zijn crash met Miguel Oliveira in Portugal. Pol Espargaro ontbreekt eveneens na zijn schrikbarende crash in de training van de seizoensopener.

MotoGP tijden: Grand Prix van Amerika 2023

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden op zondag 16 april 2023. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is om 21.00 uur in de Nederlandse avond. De GP heeft een lengte van 20 ronden (110,26 kilometer). Bij een rode vlag zou de race na 15 ronden afgevlagd worden.

Op zaterdag staat de nieuwe sprintrace op het programma. Deze korte race vindt plaats op zaterdagmiddag 15.00 uur lokale tijd, dat is om 22.00 uur in Nederland. De winnaar van deze race krijgt twaalf punten, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven voor P3. Daarna neemt het met een punt af voor de overige rijders uit de top-negen.

Voordat de punten verdeeld worden, hebben de rijders en teams nog uitgebreid de tijd om te trainen. Op vrijdag gaat om 17.45 uur Nederlandse tijd (10.45 uur lokaal) de eerste sessie van start. Deze training duurt 45 minuten. Om 22.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal) mag het veld nog eens 60 minuten aan de bak. Op zaterdag gaat om 17.10 uur Nederlandse tijd (10.10 uur lokaal) de slottraining van start. Deze sessie duurt 30 minuten. Aansluitend volgt de kwalificatie om 17.50 uur Nederlandse tijd (10.50 uur lokaal). De uitslag bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de Grand Prix.

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 14 april 09.00u - 09.35u 16.00u - 16.35u Moto2 VT1 Vrijdag 14 april 09.50u - 10.30u 16.50u - 17.30u MotoGP VT1 Vrijdag 14 april 10.45u - 11.30u 17.45u - 18.30u Moto3 VT2 Vrijdag 14 april 13.15u - 13.50u 20.15u - 20.50u Moto2 VT2 Vrijdag 14 april 14.05u - 14.45u 21.05u - 21.45u MotoGP VT2 Vrijdag 14 april 15.00u - 16.00u 22.00u - 23.00u Moto3 VT3 Zaterdag 15 april 08.40u - 09.10u 15.40u - 16.10u Moto2 VT3 Zaterdag 15 april 09.25u - 09.55u 16.25u - 16.55u MotoGP VT3 Zaterdag 15 april 10.10u - 10.40u 17.10u - 17.40u MotoGP Q1 Zaterdag 15 april 10.50u - 11.05u 17.50u - 18.05u MotoGP Q2 Zaterdag 15 april 11.15u - 11.30u 18.15u - 18.30u Moto3 Q Zaterdag 15 april 12.50u - 13.30u 19.50u - 20.30u Moto2 Q Zaterdag 15 april 13.45u - 14.25u 20.45u - 21.25u MotoGP Sprint Zaterdag 15 april 15.00u 22.00u MotoGP Warm-up Zondag 16 april 09.45u - 09.55u 16.45u - 16.55u Moto3 Race Zondag 16 april 11.00u 18.00u Moto2 Race Zondag 16 april 12.15u 19.15u MotoGP Race Zondag 16 april 14.00u 21.00u