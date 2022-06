Dit is het dertigste jaar dat de Grand Prix van Catalonië op het programma staat voor het wereldkampioenschap. Met de prachtige stad op zo’n 25 kilometer van het circuit in Montmelo is de race in Barcelona een van de favoriete locaties voor fans. Het is bovendien de thuisrace van een groot aantal coureurs waaronder Aleix en Pol Espargaro. Ook Marc Marquez zou er normaal gesproken zijn thuisrace rijden, maar hij is vanwege een operatie aan zijn arm afwezig.

De Grand Prix van Catalonië werd in 2021 gewonnen door Miguel Oliveira voor Johann Zarco en Jack Miller. Het was een verrassing aangezien Fabio Quartararo op koers lag voor een zege tot de rits van zijn pak het begaf. De coureur werd afgeleid, verloor plekken en kreeg uiteindelijk zelfs nog een tijdstraf. De winnaar van 2020 kon zijn succesvolle reeks zodoende niet doorzetten. Valentino Rossi is met tien overwinningen, waarvan zeven op het hoogste niveau, de recordhouder in Barcelona.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Catalonië

De MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt op zondag 5 juni verreden. De start staat gepland voor 14.00 uur. Voor de Catalaanse Grand Prix gelden de reguliere Europese sessietijden.

Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdagochtend begint de belangrijke derde training eveneens om 9.55 uur. De vierde vrije training gaat van start om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

Op zondag begint het raceprogramma om 11.00 uur met de Moto3-race. Daarna komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 12.20 uur in actie tijdens de Moto2-wedstrijd. De start van de MotoGP-race staat gepland om 14.00 uur.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 3 juni Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 4 juni Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 5 juni Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u