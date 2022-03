Het is bijna 25 jaar geleden dat de Grand Prix van Indonesië voor het laatst op het programma stond voor het wereldkampioenschap. De winst ging destijds naar Honda-coureur Tadayuki Okada. Hij versloeg Mick Doohan op het circuit van Sentul met een minimale marge van 69 duizendsten van een seconde. De wedstrijd in Indonesië verdween daarna van de kalender, maar de belangstelling voor de MotoGP is sindsdien alleen maar toegenomen. Voor veel motorfabrikanten is Indonesië een van de belangrijkste markten. De commerciële motivatie om er een Grand Prix te houden was dus evident.

Binnen een jaar werd het Pertamina Mandalika Circuit op Lombok uit de grond gestampt, al had dat nog wel wat voeten in de aarde. De organisatie van het circuit werd ervan beticht dat het omwonenden onrechtmatig uit huis gezet heeft en land ontnomen heeft. Dit werd zelfs nog door mensenrechtenorganisaties onderzocht, maar niets kon de bouw van het circuit tegenhouden. Na het debuut van het WK Superbikes in november is het nu de beurt aan de MotoGP-paddock voor de tweede ronde van het 2022-seizoen.

Vorige maand werd een deel van de voorbereiding al afgewerkt op het circuit. Het asfalt was aan het begin van de driedaagse test behoorlijk smerig en bovendien kwamen er andere gebreken aan het licht. Dat is grotendeels opgelost met nieuw asfalt, maar aan alles is duidelijk dat het circuit heel erg nieuw is. Dat kan ook dit weekend nog een staartje krijgen. Honda reist echter met vertrouwen af naar Indonesië. Pol Espargaro produceerde op de laatste dag van de test de snelste tijd.

Starttijden MotoGP Grand Prix van Indonesië

Wie dit weekend de MotoGP wil volgen, zal de wekker heel vroeg moeten zetten. De eerste training wordt vrijdagochtend vanaf 3.50 uur Nederlandse tijd afgewerkt. De tweede sessie start vervolgens om 8.05 uur onze tijd. Na de derde training (3.50 uur) en de vierde training (7.25 uur) begint de kwalificatie om 8.05 uur Nederlandse tijd.

De races beginnen zondagochtend in alle vroegte. De Moto3-klasse bijt het spits af om 5.00 uur, gevolgd door Moto2 met Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder om 6.20 uur. De MotoGP-wedstrijd begint vervolgens om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 18 maart 1e vrije training 03.50u-04.35u 2e vrije training 08.05u-08.50u Zaterdag 19 maart 3e vrije training 03.50u-04.35u 4e vrije training 07.25u-07.55u Q1 08.05u-08.20u Q2 08.30u-08.45u Zondag 20 maart Warm-up 03.40u-04.00u Race Moto3 05.00u Race Moto2 06.20u Race MotoGP 08.00u