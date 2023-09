Het Europese gedeelte van het MotoGP-seizoen 2023 zit er grotendeels op. De voorlopig laatste race op Europese bodem vond een ruime week geleden plaats in Misano, waar de Grand Prix van San Marino werd verreden. Jorge Martin deed daar uitstekende zaken in de titelstrijd door zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam te schrijven, zijn tweede dubbel van het jaar. De Pramac Ducati-coureur verkleinde zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia daarmee tot 36 punten. De regerend wereldkampioen stond na zijn crash in Barcelona gehavend aan de start, maar wist desondanks in zowel de sprintrace als de Grand Prix op Misano derde te worden - achter de eveneens niet volledig fitte Marco Bezzecchi.

Voordat de MotoGP voor de traditionele slotrace in Valencia terugkeert in Europa, worden er maar liefst zeven overzeese races verreden. Deze reeks wordt komend weekend afgetrapt met een gloednieuwe race op de kalender: de Grand Prix van India. Het Buddh International Circuit, dat tussen 2011 en 2013 gastheer was van drie Formule 1-races, is naar voren geschoven als de locatie voor de races van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Doordat geen van de klassen ooit op het circuit of überhaupt in India heeft gereden, gaan de winnaars van komend weekend hoe dan ook historie schrijven.

MotoGP tijden: Grand Prix van India 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 22 september 09.30u - 10.20u 06.00u - 06.50u Moto2 VT1 Vrijdag 22 september 10.35u - 11.30u 07.05u - 08.00u MotoGP VT1 Vrijdag 22 september 11.45u - 12.55u 8.15u - 9.25u Moto3 VT2 Vrijdag 22 september 13.45u - 14.35u 10.15u - 11.05u Moto2 VT2 Vrijdag 22 september 14.50u - 15.45u 11.20u - 12.15u MotoGP VT2 Vrijdag 22 september 16.00u - 17.30u 12.30u - 14.00u Moto3 VT3 Zaterdag 23 september 09.10u - 09.40u 05.40u - 06.10uu Moto2 VT3 Zaterdag 23 september 09.55u - 10.25u 06.25u - 06.55u MotoGP VT3 Zaterdag 23 september 10.40u - 11.10u 07.10u - 07.40u MotoGP Q1 Zaterdag 23 september 11.20u - 11.35u 07.50u - 08.05u MotoGP Q2 Zaterdag 23 september 11.45u - 12.00u 08.15u - 08.30u Moto3 Q Zaterdag 23 september 13.20u - 14.00u 09.50u - 10.30u Moto2 Q Zaterdag 23 september 14.15u - 14.55u 10.45u - 11.25u MotoGP Sprint Zaterdag 23 september 15.30u 12.00u MotoGP Warm-up Zondag 24 september 11.10u - 11.20u 07.40u - 07.50u Moto3 Race Zondag 24 september 12.30u 09.00u Moto2 Race Zondag 24 september 13.45u 10.15u MotoGP Race Zondag 24 september 15.30u 12.00u De MotoGP Grand Prix van India wordt verreden op zondag 24 september 2024. De race over 24 ronden op het Buddh International Circuit begint om 15.30 uur lokale tijd, vanwege het tijdsverschil is dat om 12.00 uur Nederlandse tijd. In totaal wordt er een raceafstand van 118,97 kilometer afgelegd. In het geval van een rode vlag kan na 18 ronden een einduitslag opgemaakt worden. De eerste race-actie in India vindt op zaterdag al plaats met de sprintrace. De korte race over twaalf ronden begint net als de Grand Prix om 15.30 uur lokale tijd (12.00 uur in Nederland). Aan het einde liggen er twaalf punten klaar voor de winnaar, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven voor de nummer drie. Dat loopt daarna verder af tot één puntje voor de coureur die op P9 eindigt. Eerder op zaterdag vindt om 11.20 uur (07.50 uur in Nederland) al de kwalificatie voor de GP van India plaats, nadat daarvoor de 30 minuten durende derde vrije training al wordt afgewerkt. Op vrijdag staan de eerste twee trainingen al op het programma, die wegens de kennismaking met het circuit langer duren dan gebruikelijk. VT1 duurt nu 70 minuten en begint om 11.45 uur (8.15 uur in Nederland), de tweede oefensessie duurt 90 minuten en gaat om 16.00 uur (12.30 uur Nederlandse tijd) van start.