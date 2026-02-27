MotoGP Thailand 2026: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Het Chang International Circuit is voor het tweede jaar op rij de gastheer van het openingsweekend van het MotoGP-seizoen. Op het Thaise circuit beleefde Marc Márquez vorig jaar een droomdebuut bij het fabrieksteam van Ducati door zowel de sprintrace als de Grand Prix van Thailand op zijn naam te schrijven.

Dit jaar keert Márquez in Thailand terug van het blessureleed dat hem in de laatste vier Grands Prix van 2025 aan de kant hield. De grote vraag: is de zevenvoudig wereldkampioen weer zo sterk dat hij voor de dubbele overwinning kan gaan in Buriram, of weet een van zijn concurrenten daar ditmaal een stokje voor te steken?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP van Thailand

Datum: zaterdag 28 februari 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 04.45 uur

Start kwalificatie: 04.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Thailand wordt verreden op zaterdag 28 februari 2026. Het verdelen van de startposities begint traditiegetrouw om 10.50 uur lokale tijd. Voor Nederlandse fans is het echter een vroegertje, want door het tijdverschil begint de kwalificatie hier om 04.50 uur.

Ziggo Sport zendt de kwalificatie in Thailand live uit. Om 04.45 uur begint de uitzending, waarin Frank Weeink en Barry Veneman de beelden van commentaar voorzien. Klanten van kabelaar Ziggo kunnen gratis kijken via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, heeft een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. De kwalificatie is dan via hoofdkanaal Ziggo Sport te bekijken.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP van Thailand

Datum: zaterdag 28 februari 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 08.30 uur

Start sprintrace: 09.00 uur

De eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2026 wordt ook verreden op zaterdag 28 februari 2026. De korte race in Thailand heeft een lengte van dertien ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. Het is dan 09.00 uur in Nederland.

De sprintrace in Buriram wordt eveneens live uitgezonden door Ziggo Sport, dat om 08.30 uur aan de uitzending begint. Frank Weeink en Barry Veneman zijn opnieuw de commentatoren van dienst. Ziggo-klanten kunnen de sprintrace gratis bekijken via het openbare kanaal 14, klanten van andere providers kunnen kijken via hoofdkanaal Ziggo Sport - dat onderdeel is van zenderpakket Ziggo Sport Totaal.

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Thailand 2026

Datum: zondag 1 maart 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 08.10 uur

Start race: 09.00 uur

Op zondag 1 maart 2026 is het tijd voor de MotoGP Grand Prix van Thailand. De lange race, waarin 26 ronden op het programma staan, gaat om 15.00 uur lokale tijd van start. Voor de Nederlandse fans wordt het een race tijdens het ontbijt, want om 09.00 uur Nederlandse tijd doven de startlichten.

De Thaise GP is voor Ziggo-klanten live en gratis te bekijken via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen kijken via hoofdkanaal Ziggo Sport. Daar heb je wel een abonnement op zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig.

MotoGP tijden: Grand Prix van Thailand 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+7) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 27 februari Eerste vrije training 10.45u - 11.30u 04.45u - 05.30u Vrijdag 27 februari Training 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Zaterdag 28 februari Tweede vrije training 10.10u - 10.40u 04.10u - 04.40u Zaterdag 28 februari Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u 04.50u - 05.05u Zaterdag 28 februari Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u 05.15u - 05.30u Zaterdag 28 februari Sprintrace 15.00u 09.00u Zondag 1 maart Warm-up 10.40u - 10.50u 04.40u - 04.50u Zondag 1 maart GP van Thailand 15.00u 09.00u

MotoGP kijken via Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP in Nederland zijn in handen van Ziggo Sport. Dit houdt in dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live te zien zijn bij de zender. Als je aangesloten bent bij kabelaar Ziggo, kun je meestal gratis kijken via het openbare kanaal 14.

Klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit pakket kost 14,95 euro per maan en bestaat uit zes sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, voetbal, golf, tennis en diverse andere sporten kunt volgen. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wordt soms door het aanbod van andere sporten uitgeweken naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland met de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie te bekijken in Nederland: de Videopass. Alle baanactie van de MotoGP, Moto2 en Moto3 is live en on demand via deze streamingdienst te zien, net als achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. Internationale experts verzorgen in het Engels zowel het commentaar als de analyses, al ontbreekt de optie voor Nederlands commentaar.

De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar. Wie ook live timing bij zijn pakket wil, betaalt negen euro extra.

Hoe laat is de Moto2 op tv: Grand Prix van Thailand 2026

Datum: zondag 16 november 2025

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 06.50 uur

Start race: 07.15 uur

Ook voor de Moto2 wordt het seizoen op zondag 1 maart 2026 op gang gebracht met de GP van Thailand. Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh verschijnen om 13.15 uur lokale tijd aan de start van de race, vanwege het tijdverschil is het dan 07.15 uur in Nederland.

De uitzending van Ziggo Sport begint om 06.50 uur met een korte vooruitblik, waarna Guido Fenneman en Joey Litjens het liveverslag verzorgen. Klanten van Ziggo kunnen de Moto2-race live bekijken via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, kun je de race kijken via Ziggo Sport - het hoofdkanaal van zenderpakket Ziggo Sport Totaal.