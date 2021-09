Espargaro zet Aprilia bovenaan op tweede MotoGP-testdag Misano

In tegenstelling tot dinsdag, toen regen ’s ochtends spelbreker was en de middagsessie de eerste serieuze tijden produceerde, kon er op woensdagochtend wel meteen gereden worden op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Twee rijders maakten in de ochtend hun debuut op een MotoGP-machine. Moto2-rijders Raul Fernandez en Remy Gardner zijn al bevestigd als Tech 3 KTM-rijders voor 2022 en in Italië mochten ze voor het eerst plaatsnemen op de motoren die ze volgend jaar besturen. Dat ging ten koste van vaste rijders Danilo Petrucci en Iker Lecuona, die dinsdag wel in actie kwamen.

De snelste tijd van de dag kwam op naam van Aleix Espargaro. De Aprilia-coureur noteerde ’s ochtends al een 1.31.599 en schaafde daar ’s middags nog eens 0,015 seconde van af. Espargaro was daarmee een van de weinigen die zijn tijd in de middag nog verbeterde en was nog geen tiende langzamer dan de snelste man van dinsdag, Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder, die zondag de Grand Prix van San Marino won, sloot de dag af met de tweede tijd op 0.080 seconde van de snelste man. Die reed hij al in de ochtendsessie, waarna hij ’s middags uitsluitend enkele nieuwe onderdelen testte. Joan Mir reed ’s ochtends de derde tijd op iets meer dan een tiende van Espargaro en zou zijn tijd in de middag ook niet meer verbeteren.

Op de vierde positie in de gecombineerde ranglijst staat Takaaki Nakagami, die ’s middags anderhalve tiende trager was dan Espargaro. Jack Miller volgde op de vijfde positie met een achterstand van ruim twee tienden, gevolgd door Pol Espargaro en Fabio Quartararo. Zij noteerden hun snelste tijd allemaal in de ochtend en dat gold ook voor de nummer acht, Maverick Viñales. De Spanjaard begint zijn draai bij Aprilia steeds beter te vinden en was vier tienden langzamer dan teamgenoot Espargaro. Miguel Oliveira sloot de dag af met de negende tijd, terwijl Marc Marquez zich ’s middags toch nog naar de tiende tijd reed. Debutanten Fernandez en Gardner kwamen niet in het spel voor wat betreft de snelle tijden met P22 en P25, maar deden wel waardevolle ervaring op een MotoGP-fiets op.