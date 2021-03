MotoGP-testrijders kennen programma voor wintertest in Qatar

In totaal staan er zes testdagen op het programma waarvan de eerste gereserveerd is voor testrijders en rookies. Drie jonge Ducatisten komen voor het eerst in actie. Jorge Martin bij Pramac Racing en Enea Bastianini en Luca Marini onder de vlag van Esponsorama Avintia en VR46. Het drietal stapt voor het eerst in hun leven op een MotoGP-prototype.

Testrijders van KTM, Yamaha, Honda en Suzuki voegen zich vrijdag bij hen op het circuit. Drie van hen werken ook de volledige test af. Voor Cal Crutchlow is het zijn eerste optreden met de Yamaha M1 nadat hij vorig seizoen afscheid nam van Honda. De Brit werd gehaald om Yamaha uit een dal te helpen. De formatie won vorig jaar weliswaar zeven races, maar werd ook gekend door enorme wisselvalligheid. Crutchlow werd gehaald als vervanger van Jorge Lorenzo, die maar weinig reed in zijn jaar als testrijder.

Bradl als testrijder of ook als racer?

Stefan Bradl treedt tijdens de test in Qatar op als vervanger van Marc Marquez, die geblesseerd afwezig is. Naar verwachting rijdt de Duitser de volledige test en zal hij ook de eerste race voor zijn rekening nemen als Marquez nog niet fit genoeg is om terug te keren. Het zal tot het laatste moment onduidelijk zijn of Marquez fit genoeg is voor de Grand Prix van Qatar.

Bij KTM is Dani Pedrosa de testrijder die een volwaardig programma af zal werken. De Spanjaard hielp de Oostenrijkse fabrikant aan succes in de MotoGP. KTM is haar concessies na het succes van vorig seizoen overigens kwijt, het merk kan daardoor niet meer onbeperkt testen. Zijn collega Mika Kallio komt niet in actie tijdens de test. Hij raakte enige tijd geleden geblesseerd tijdens een motorcrosswedstrijd, maar kwam - zo bleek uit navraag van Motorsport.com - toch al niet in de testplannen van KTM voor.

Aprilia is het enige team dat nog beschikt over concessies in de MotoGP. Zij kunnen de coureurs met een vast contract laten rijden (Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori) als ook de testrijders. Bij Suzuki komen testrijders Sylvain Guintoli en Takuya Tsuda in actie, zij rijden naar verwachting alleen tijdens de eerste test. Dat geldt ook voor Ducati-testrijder Michele Pirro, hij rijdt de eerste drie dagen van de test maar blijft niet in Qatar voor de tweede test.

De shakedown vindt op vrijdag 5 maart plaats, gevolgd door twee reguliere testdagen op zaterdag en zondag. De tweede Qatar-test wordt gehouden op 10, 11 en 12 maart.