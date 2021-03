Zandstorm gooit roet in het eten op laatste MotoGP-test

Eerder deze week was al duidelijk dat de omstandigheden op vrijdag slechter zouden zijn dan tijdens de voorgaande dagen. Dat bleek in de praktijk ook zo te zijn. Net als bij de Formule 1-test in Bahrein (zo’n 150 kilometer van Qatar af) werd het Losail International Circuit geteisterd door harde wind. Normaal gesproken niet zo’n probleem, maar door de wind kwam er ook veel zand op het circuit te liggen. De omstandigheden waren daardoor verre van ideaal voor de MotoGP-coureurs.

In de eerste uren van de sessie kwamen vijf coureurs in actie. Het ging om Takuya Tsuda van Suzuki, Michele Pirro van Ducati, Brad Binder van KTM, Danilo Petrucci van KTM Tech3 en Honda-coureur Pol Espargaro. Alleen die laatste twee noteerden een rondetijd, maar die was weinig representatief. Met zo’n tweeënhalf uur te gaan werd de sessie stilgelegd om het circuit schoon te maken. Zodoende kon er in het laatste uur toch nog gereden worden.

Opnieuw was Petrucci er als de kippen bij. Hij klokte een 1.58.157 en dat was de snelste tijd van de dag. Ook Stefan Bradl kwam nog in actie, net als Takaaki Nakagami en Brad Binder. Maverick Viñales maakte nog enkele proefstarts, teamgenoot Fabio Quartararo hield het bij twee rondjes.

Het testwerk voor de MotoGP-rijders zit er nu op. Volgende week komen de Moto3- en Moto2-rijders nog tijdens een collectieve test in actie in Qatar. Daarna vindt de openingswedstrijd van het seizoen plaats, de Grand Prix van Qatar.

Uitslag laatste MotoGP-testdag in Qatar

Pos Coureur Tijd Verschil Ronden 1 PETRUCCI, Danilo 1:58.157 9 2 BRADL, Stefan 1:59.432 1.275 3 3 NAKAGAMI, Takaaki 1:59.814 1.657 12 4 BINDER, Brad 2:01.141 2.984 11 5 ESPARGARO, Pol 2:01.303 3.146 8