MotoGP-coureurs trappen 2022 af met test in Jerez

Het MotoGP-seizoen kwam afgelopen zondag ten einde met de Grand Prix van Valencia, maar woensdag kwamen de testrijders in actie tijdens de eerste dag van de post-season test en donderdag was het de beurt aan alle gecontracteerde rijders om te proeven van het nieuwe materiaal. Dat alles gebeurde op een winderig Jerez de la Frontera, waar het met een buitentemperatuur van een schamele 13 graden Celsius koeltjes was. Het duurde donderdag dan ook enige tijd voordat coureurs zich op de baan vertoonden.

De sessie stond al bijna een uur op ‘groen’ toen Luca Marini als eerste het circuit betrad. De halfbroer van Valentino Rossi krijgt in 2022 een fabrieksmachine tot zijn beschikking, maar moet het in Jerez nog doen met de huidige versie van de machine. Wie wel met hagelnieuw materiaal op de baan kwam, was Alex Marquez. De LCR Honda-rijder kreeg bij afwezigheid van zijn oudere broer Marc de gelegenheid om de nieuwe 2022-fiets van Honda te testen. Het is een belangrijke week voor HRC Honda, dat een paar magere jaren achter de rug heeft door de afwezigheid van de ooit zo dominante Marquez.

Nakagami snelste namens Honda

Pol Espargaro kwam na zijn zware crash van zaterdag in Valencia ook weer in actie. De enige Repsol Honda-coureur had nog wel last van zijn val, maar rondde de werkdag af met een 1.38.165 als snelste tijd. Hij reed 45 ronden met twee verschillende motoren, een daarvan was het nieuwste prototype van Honda. Takaaki Nakagami reed namens Honda met nieuwe aero-onderdelen, maar moest het vooral doen met de huidige versie van de RC213V. De Japanner stond de eerste helft van de testdag aan de leiding, totdat hij met nog tweeënhalf uur op de klok werd afgelost door Francesco Bagnaia. De tijd van de nummer twee van het afgelopen MotoGP-seizoen werd echter meteen verbeterd door Enea Bastianini, die zijn Ducati van Gresini Racing naar een 1.37.402 stuurde.

Bastianini mocht een halfuurtje genieten van de eerste plek voordat hij weer werd afgelost door Nakagami. De Japanner dook dankzij een 1.37.313 een tiende onder de tijd van Bastianini. Zijn tijd zou de rest van de dag niet meer verbeterd worden, mede door het feit dat de meeste teams het tegen het einde van de dag vroegtijdig voor gezien hielden en niet meer terugkeerden op de baan. Johann Zarco zette wel nog een keer aan en reed daardoor op slechts 0.043s van Nakagami de tweede tijd. Bastianini maakte de top-drie compleet.

Yamaha rolde gedurende de dag het 2022-prototype naar buiten. Wereldkampioen Fabio Quartararo en Franco Morbidelli maakten beide enkele ronden op de nieuwe machine. Ook Ducati kwam met nieuw materiaal in actie. Bagnaia reed op een nieuwe motorfiets en kwam bovendien met een experimentele uitlaat op de baan. Suzuki was met drie man vertegenwoordigd op de baan. Naast Rins en Mir kwam ook testrijder Sylvain Guintoli in actie, hij maakte woensdag al de nodige kilometers met de 2022-krachtbron van Suzuki.

Drie coureurs kwamen gedurende de dag ten val. Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori was rond het middaguur de eerste. Hij bleef ongedeerd na een schuiver in de eerste bocht. Brad Binder ging rond 15.00 uur onderuit in bocht 8 en Aprilia-kopman Aleix Espargaro kwam niet veel later ook ten val. De valpartij van de Catalaan zorgde ervoor dat de sessie korte tijd stilgelegd moest worden.

Nieuwelingen in actie

Maar liefst vijf nieuwelingen zijn donderdag aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen. Tech3 KTM-coureurs Raul Fernandez en Remy Gardner hadden in september al op de RC16 mogen rijden tijdens de in-season test op Misano en kwam daardoor met een kleine voorsprong op de andere debutanten in actie. Gresini-coureur Fabio di Giannantonio kende een goede dag. Hij rijdt komend seizoen samen met Enea Bastianini bij Gresini Racing, dat na de scheiding van Aprilia weer op eigen benen staat. Beide rijders van het team van wijlen Fausto Gresini rijden volgend seizoen op GP21’s van Ducati.

Marco Bezzecchi debuteerde op de Ducati GP21, hij rijdt volgend seizoen in het VR46 Ducati Team. Darryn Binder maakte zijn eerste MotoGP-meters op de Yamaha M1, hij was de hekkensluiter op de eerste dag en was zo’n 4,4 seconden langzamer dan de snelste man op de baan.

Vrijdag wordt er de hele dag ook nog getest in Jerez. De sessie gaat open om 10.00 uur en duurt opnieuw tot 18.00 uur.

Uitslag eerste testdag

Pos Rijder Motor Tijd Verschil Ronden 1 Takaaki Nakagami Honda 1.37.313 68 2 Johann Zarco Ducati 1.37.356 0.043 78 3 Enea Bastianini Ducati 1.37.402 0.089 51 4 F.Bagnaia Ducati 1.37.415 0.102 68 5 Maverick Vinales Aprilia 1.37.674 0.361 72 6 Alex Rins Suzuki 1.37.810 0.497 76 7 Franco Morbidelli Yamaha 1.37.884 0.571 56 8 Jack Miller Ducati 1.38.002 0.689 61 9 Fabio Quartararo Yamaha 1.38.020 0.707 73 10 Brad Binder KTM 1.38.086 0.773 56 11 Luca Marini Ducati 1.38.149 0.836 58 12 Jorge Martin Ducati 1.38.152 0.839 61 13 Pol Espargaro Honda 1.38.165 0.852 45 14 Joan Mir Suzuki 1.38.194 0.881 71 15 Aleix Espargaro Aprilia 1.38.207 0.894 45 16 Alex Marquez Honda 1.38.288 0.975 75 17 Miguel Oliveira KTM 1.38.312 0.999 74 18 Andrea Dovizioso Yamaha 1.38.598 1.285 53 19 Raul Fernández KTM 1.39.083 1.770 57 20 Mika Kallio KTM 1.39.276 1.963 79 21 Sylvain Guintoli Suzuki 1.39.496 2.183 49 22 F. Di Giannantonio Ducati 1.39.628 2.315 48 23 Lorenzo Savadori Aprilia 1.39.727 2.414 34 24 Remy Gardner KTM 1.40.170 2.857 52 25 Marco Bezzecchi Ducati 1.40.732 3.419 53 26 Takuya Tsuda Suzuki 1.40.936 3.623 28 27 Darryn Binder Yamaha 1.41.749 4.436 49