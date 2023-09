MotoGP-testcoureur Pedrosa klimt binnenkort in raceauto van KTM

Dani Pedrosa besloot eind 2018 zijn MotoGP-helm aan de wilgen te hangen, maar het bleef kriebelen bij de Spanjaard. Zodoende verbond hij zich als test- en ontwikkelingscoureur aan KTM en kon door middel van diverse wildcards al een aantal keren terugkeren op de MotoGP-grid. Komend weekend is hij bijvoorbeeld van de partij tijdens de Grand Prix van San Marino op Misano. Zijn enorme ervaring in de racesport gaat hij binnenkort ook inzetten op vier wielen. KTM geeft hem namelijk de kans om in de X-BOW GT2 te stappen, waarmee ze actief zijn in de GT2-klasse.

"Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deze uitdaging aan kan gaan. Het wordt voor mij de eerste keer in de GT2-klasse en daarmee ook de eerste keer met de KTM X-BOW GT2", zegt Pedrosa, die met de auto in actie gaat komen op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. "Met Hubert heb ik iemand aan mijn zijde die de auto goed kent. Ik hoop veel ervaring op te doen bij mijn gastoptreden en vooral de adrenaline op vier wielen te voelen." Trunkenpolz kijkt in ieder geval uit naar de samenwerking met Pedrosa. "Dani is een echte racer en een aanwinst voor het merk", zegt hij. "Het hele team is enthousiast over zijn gastoptreden. We zijn er zeker van dat hij een puike prestatie op vier wielen kan gaan leveren. Tegelijkertijd zijn we ook erg geïnteresseerd zijn feedback op de KTM X-BOW GT2."

Het raceweekend in Valencia vindt plaats in het weekend van 17 september. De eerste wedstrijd is zaterdagmiddag. De afsluitende race wordt zondagochtend afgewerkt. Een race duurt 50 minuten.