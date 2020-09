MotoGP test waarschuwingssysteem voor gevaarlijke situaties

Bradl, nog altijd de vervanger van Marc Marquez bij Repsol Honda, reed vrijdag tijdens de trainingen voor de GP van San Marino met een antenne uit de achterkant van het pak. In het pak zijn sensoren geplaatst waarmee een coureur een waarschuwing krijgt in de vorm van een beweging. Het systeem is in de binnenkant van de overall geïnstalleerd. In dit geval is Bradl uitgekozen als testpersoon, indien de test succesvol is kan het systeem op korte termijn ingevoerd worden bij alle rijders.

Na afloop van de tweede vrije training vroeg Motorsport.com aan Bradl hoe het systeem werkt en wat het doet, maar de Duitser weigerde erop in te gaan: "Dorna heeft me gevraagd het systeem te testen, over de details kan ik verder niets zeggen."

Aanleiding voor de test zijn de gevaarlijke situaties die plaatsvonden tijdens de beide races in Oostenrijk. In het ene geval ging het om de motor van Enea Bastianini die op de baan bleef liggen na een crash en waar Hafizh Syahrin in volle vaart overheen vloog. Een andere gevaarlijke situatie ontstond toen Jaume Masia tijdens de GP van Stiermarken de baan op reed met zijn machine terwijl die fiets olie lekte. Het zorgde ervoor dat twee andere rijders ten val kwamen.