Wanneer is de MotoGP-test in Sepang?

Datum: vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 februari 2023

Tijden: 03.00 uur – 11.00 uur Nederlandse tijd

De MotoGP-test op het Sepang International Circuit begint op vrijdag 10 februari en duurt drie dagen. In totaal krijgen de teams 24 uur de tijd om hun nieuwe materiaal te testen. De eerste MotoGP-test vindt al sinds jaar en dag plaats op het circuit van Sepang. In deze tijd van het jaar is het in Maleisië veel warmer dan in Europa waardoor het testen van nieuw materiaal veel effectiever is. Bovendien is het asfalt al vroeg op de dag warm genoeg om de baan op te gaan. In Europa kan dat behoorlijk tegenvallen waardoor de teams kostbare tijd verliezen.

Waar moet ik op letten tijdens de MotoGP-test in Sepang?

Er staat zoals altijd veel op het spel tijdens de officiële MotoGP-test in Sepang. Eerder werd de Shakedown-test al gehouden en daar kwamen de verschillende fabrikanten met diverse aerodynamische snufjes op de baan. Dit is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de MotoGP. Verder wordt het interessant om te zien hoe Yamaha zich herpakt na de teleurstellende eindejaarstest in Valencia. De vernieuwde krachtbron leverde daar niet de verbetering op waar men op hoopte. Fabio Quartararo stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De Shakedown-test wees echter uit dat Yamaha op de goede weg zit. Yamaha heeft dit jaar slechts twee motoren op de grid: alleen het fabrieksteam is vertegenwoordigd.

Bij Honda zijn alle ogen gericht op de nieuwe machine. Het merk uit Tokyo verkeert in een ongekende crisis en heeft zelfs hulp van buitenaf ingeschakeld. Voormalig Suzuki-man Ken Kawauchi mag zijn systematische werkwijze implementeren bij HRC, al is het in Sepang de vraag of de Japanner al echt zijn stempel kan drukken op de nieuwe RC213V. Hij is begin januari in dienst getreden bij Honda. Bij Honda beginnen ook de nieuwe rijders Joan Mir (Repsol Honda) en Alex Rins (LCR Honda) aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van Aprilia en KTM wordt vooral verwacht dat ze tijdens de test nieuwigheden proberen om het huidige concept te verfijnen. Deze teams hebben verschillende rijders met enorme potentie, maar ze slaagden er in 2022 nog niet in dit op wekelijkse basis te tonen. Het vinden van kleine verbeteringen kan deze coureurs helpen om in 2023 wel die stap te maken. Bij KTM zijn er drie mutaties ten opzichte van vorig seizoen. Jack Miller is nieuw bij het fabrieksteam, Pol Espargaro en Augusto Fernandez vormen de volledig Spaanse line-up van GasGas Tech3 Factory Racing. Aprilia start 2023 met een ongewijzigde line-up.

Tot slot de wereldkampioenen van Ducati. De GP22 was in 2022 de beste machine op de grid, maar technisch meesterbrein Gigi Dall’Igna heeft niet stilgezeten. Hij maakte eerder bekend een evolutie van de voorganger op de baan te zetten, maar wel met de bekende technische snufjes. Ducati is al jaren de voorloper als het gaat om technologie in MotoGP. Enea Bastianini debuteert dit seizoen in het fabrieksteam terwijl Alex Marquez bij Gresini Ducati de enige nieuweling bij Ducati is.

Is de MotoGP-test in Sepang op tv te volgen?

De MotoGP-test van Sepang wordt niet live uitgezonden op televisie. Wel is de livetiming via de website MotoGP.com te volgen. Ook zal de organisatie van het wereldkampioenschap een dagelijkse show maken waarin de hoogtepunten en analyses van de test getoond worden. De journalisten van Motorsport.com zijn voor de MotoGP-test op locatie en doen dagelijks verslag met nieuws, analyses en interviews op locatie. Deze verschijnen gedurende de driedaagse test en in de week na de test online op deze website.

Wanneer is de volgende MotoGP-test?

Datum: zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023

Tijden: 11.00 uur – 19.15 uur Nederlandse tijd

De volgende MotoGP-test voor de start van het seizoen is op zaterdag 11 en zondag 12 maart op het Autodromo Internacional do Algarve, beter bekend als het circuit van Portimao. Later die maand vindt op diezelfde plek ook het eerste raceweekend van 2023 plaats. De teams krijgen in Portimao twee dagen om te testen voordat ze de definitieve homologatie van de nieuwe motoren moeten afronden. Ook in Portimao krijgen de teams weer zo’n acht uur per dag de tijd om te rijden.

Wanneer is de eerste MotoGP Grand Prix van 2023?

Datum: zondag 26 maart 2023

Tijd: 14.00 uur Nederlandse tijd

Locatie: Autodromo Internacional do Algarve

Het MotoGP-seizoen begint in het weekend van 24, 25 en 26 maart met de Grand Prix van Portugal. Het is het eerste MotoGP-raceweekend ooit waarin twee races gehouden worden. Op zaterdag staat de sprintrace op het programma en op zondag de reguliere Grand Prix. De openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen wordt normaal gesproken gehouden op het Losail Circuit in Doha, Qatar. Dat kan dit jaar niet doorgaan vanwege een verbouwing op dat circuit. Daarom is Qatar in 2023 het decor van de twintigste ronde van het wereldkampioenschap.

Het MotoGP-seizoen 2023 bestaat uit 21 raceweekenden.