MotoGP Officiële test Sepang

MotoGP-test Sepang: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

De voorbereiding op het MotoGP-seizoen 2026 gaat dinsdag echt van start met de eerste collectieve test. Wanneer wordt er gereden, welke rijders zijn aanwezig en hoe kun je de test volgen?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Marc Marquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De testrijders, rookies en de rijders van Yamaha hebben al een driedaagse shakedowntest achter de rug in Sepang, maar voor alle andere rijders begint de voorbereiding op het MotoGP-seizoen dinsdag. Het Sepang International Circuit is dan de gastheer van de eerste van drie collectieve testdagen, die dus tussen 3 en 5 februari plaatsvinden.

Meer over de shakedowntest:

In het onderstaande overzicht vind je een overzicht met alle tijden van de test, de deelnemende én afwezige rijders en de mogelijkheden om de testdagen in Sepang te volgen.

Tijdschema MotoGP-test Sepang 2026

Datum Lokale tijd (GMT+8) Nederlandse tijd (CET)
Dinsdag 3 februari 10.00u - 18.00u 03.00u - 11.00u
Woensdag 4 februari 10.00u - 18.00u 03.00u - 11.00u
Donderdag 5 februari 10.00u - 18.00u 03.00u - 11.00u

Voor de collectieve MotoGP-test in Maleisië wordt hetzelfde tijdschema gehanteerd als vorige week tijdens de shakedowntest. Dat betekent dat de groene vlag om 10.00 uur lokale tijd wordt gezwaaid voor de start van de ochtendsessie, die tot 13.00 uur duurt. Na een korte onderbreking van 20 minuten voor de lunch wordt het programma hervat, waarna de testdag om 18.00 uur wordt afgesloten.

In Nederlandse tijden houdt dit in dat de drie testdagen telkens om 03.00 uur al beginnen. Om 06.00 uur wordt vervolgens een pauze ingelast, die tot 06.20 uur duurt. Daarna wordt het testwerk hervat, totdat de finishvlag om 11.00 uur wordt gezwaaid om de dag ten einde te brengen.

Welke rijders komen in actie tijdens de MotoGP-test Sepang 2026?

De shakedowntest van vorige week was voorbehouden aan de testrijders van de vijf fabrikanten, plus de twee rookies en de Yamaha-rijders – de enige fabrikant die in concessiegroep D zit en met de vaste rijders mag testen in privétests. Dat is tijdens de collectieve tests in Sepang en Buriram – waar op 21 en 22 februari nog wordt getest – niet het geval.

Alle vaste MotoGP-rijders mogen tijdens de collectieve tests in actie komen en die mogelijkheid gaan ze niet laten liggen, gezien het geringe aantal van vijf testdagen voordat het seizoen wordt geopend met de GP van Thailand. Toch staat er geen compleet deelnemersveld aan de start van de driedaagse test.

Jorge Martín is een van de twee vaste MotoGP-rijders die ontbreekt tijdens de test in Sepang.

Jorge Martín is een van de twee vaste MotoGP-rijders die ontbreekt tijdens de test in Sepang.

Foto door: Aprilia Racing

Jorge Martín is namelijk nog herstellende van operaties aan blessures die hij vorig jaar heeft opgelopen bij diverse crashes. De wereldkampioen van 2024 mist daardoor de test in Sepang, al kan Aprilia Racing rekenen op testrijder Lorenzo Savadori om hem te vervangen. Gresini Racing heeft echter niet de luxe om Fermín Aldeguer te vervangen. De jonge Spanjaard is geopereerd aan een gebroken dijbeen en is dan ook niet afgereisd naar Sepang.

Team Motor Rijders
Ducati Team Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Francesco Bagnaia
Aprilia Racing RS-GP 2026

Italy Marco Bezzecchi

Italy Lorenzo Savadori
KTM Factory Racing RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
KTM Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha MotoGP Team M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Álex Rins

Spain Augusto Fernández

Italy Andrea Dovizioso
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda HRC RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
VR46 Racing Team Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Racing Desmosedici GP26 / GP25

Spain Álex Márquez
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Honda LCR RC213V 2026

France Johann Zarco

Brazil Diogo Moreira

Hoe kun je de MotoGP-test Sepang 2026 volgen?

Tijdens de shakedowntest van vorige week was er geen officiële livetiming en ook was er geen liveverslag van de testdagen. Dat laatste is tijdens de collectieve MotoGP-test in Sepang ook het geval: de test is dus niet live te volgen via televisie of de MotoGP Videopass, iets wat wel het geval was tijdens de collectieve testdag in Valencia van afgelopen november.

Wel is er de mogelijkheid om de test via livetiming te volgen. Dat kan via de MotoGP Timingpass, de officiële livetiming van het kampioenschap. Van 03.00 uur tot en met 11.00 uur Nederlandse tijd is daar te zien welke rijders op de baan zijn, hoeveel ronden ze rijden en welke rondetijden ze noteren. Normaal gesproken kost de MotoGP Timingpass 17,99 euro per jaar, maar de tests in Sepang en Buriram zijn gratis te volgen door middel van een gratis proefperiode.

Wie graag beelden van de test wil zien, heeft de mogelijkheid om via de MotoGP Videopass naar het programma After The Flag te kijken. Deze liveshow wordt dagelijks van 10.30 uur tot 12.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden en daarin wordt het laatste nieuws van de testdag besproken. Een jaarabonnement op de Videopass kost 139,99 euro, maar ook hiervoor geldt dat er een gratis proefperiode is tijdens de tests in Sepang en Buriram.

