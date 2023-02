MotoGP-test Sepang 2023: Uitslagen en statistieken

Luca Marini sloot de MotoGP-test in Sepang af met de snelste tijd. De Italiaanse coureur reed vorig jaar op een Ducati GP22 en heeft die machine voor dit seizoen gehouden. Hij kreeg wel wat nieuwe onderdelen, maar kon zich verder richten op het verfijnen van de afstelling. Het leverde een 1.57.889 op aan het eind van de derde testdag. Wereldkampioen Francesco Bagnaia eindigde op de tweede plek voor Maverick Viñales.

De rangschikking van 2022 lijkt qua fabrikanten behouden. Ducati en Aprilia hebben momenteel de beste motoren, zij bezetten de volledige top-negen na de test in Sepang. KTM heeft hard gewerkt, maar het is nog niet te zeggen hoe groot de stap is die zij gezet hebben. Honda zat diep in de problemen en met name Marc Marquez had ontzettend veel te doen om het merk in de juiste richting te gidsen.

Hetzelfde is bij Yamaha het geval. Dat merk zoekt naar meer vermogen en topsnelheid. Fabio Quartararo was zaterdag behoorlijk optimistisch over dat laatste, maar het merk mist in kwalificatietrim behoorlijk wat snelheid. Quartararo en zijn teamgenoot Franco Morbidelli verbeterden zich nauwelijks op de derde testdag toen alle rijders snelle runs deden.

Gecombineerde uitslag MotoGP-test Sepang 2023

Pos Rijder Motor Dag 1 Dag 2 Dag 3 1 Luca Marini Ducati GP22 1.59.469 1.59.118 1.57.889 2 Francesco Bagnaia Ducati GP23 1.58.857 1.59.067 1.57.969 3 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 1.58.600 1.59.770 1.58.036 4 Enea Bastianini Ducati GP23 1.58.732 1.59.194 1.58.149 5 Jorge Martin Ducati GP23 1.58.737 1.58.736 1.58.204 6 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1.58.941 2.00.017 1.58.307 7 Fabio di Giannantonio Ducati GP22 1.59.021 1.59.502 1.58.344 8 Marco Bezzecchi Ducati GP22 1.58.470 1.59.361 1.58.363 9 Alex Marquez Ducati GP22 1.59.036 1.59.747 1.58.385 10 Marc Marquez Honda RC213V 1.59.424 1.59.450 1.58.666 11 Raul Fernandez Aprilia RS-GP 1.59.813 1.59.112 1.58.710 12 Joan Mir Honda RC213V 1.59.832 1.59.632 1.58.784 13 Pol Espargaro KTM RC16 2.00.078 1.58.881 1.58.797 14 Brad Binder KTM RC16 2.00.085 1.59.230 1.58.812 15 Miguel Oliveira Aprilia RS-GP 1.59.730 1.58.839 1.58.922 16 Johann Zarco Ducati GP23 1.58.966 1.59.503 1.58.852 17 Fabio Quartaroro Yamaha M1 1.59.422 1.58.897 1.58.943 18 Jack Miller KTM RC16 1.59.826 1.59.859 1.58.901 19 Alex Rins Honda RC213V 1.59.963 1.59.163 1.58.932 20 Franco Morbidelli Yamaha M1 1.59.118 1.59.289 1.58.986 21 Takaaki Nakagami Honda RC213V 2.01.204 2.00.223 1.59.535 22 Augusto Fernandez KTM RC16 2.00.027 2.00.732 1.59.660 23 Cal Crutchlow Yamaha (test) - 2.00.354 1.59.923 24 Stefan Bradl Honda (test) 2.03.501 2.00.435 25 Katsuyuki Nakasuga Yamaha (test) 2.01.239 - -

Ducati is in 2023 opnieuw met acht motoren vertegenwoordigd op de MotoGP-grid en maakte veruit de meeste kilometers waarmee de meeste data verzameld werd. In totaal reden de acht Ducati-rijders maar liefst 1.116 ronden. KTM (557 ronden), Honda (569 ronden) en Aprilia (553 ronden) hebben vier motoren op de grid, Yamaha moet het doen met slechts twee vaste rijders. Cal Crutchlow en Katsuyuki Nakasuga reden nog wel, maar Yamaha verlaat Maleisië met de minste data. De rijders van het merk reden in totaal 430 ronden.

Gereden ronden MotoGP-test Sepang 2023

Pos Rijder Motor Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal 1 Luca Marini Ducati GP22 50 50 54 154 2 Francesco Bagnaia Ducati GP23 58 35 43 136 3 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 67 35 56 158 4 Enea Bastianini Ducati GP23 54 32 42 128 5 Jorge Martin Ducati GP23 67 17 46 130 6 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 49 26 32 107 7 Fabio di Giannantonio Ducati GP22 47 40 50 137 8 Marco Bezzecchi Ducati GP22 55 31 61 147 9 Alex Marquez Ducati GP22 53 36 49 138 10 Marc Marquez Honda RC213V 58 40 55 153 11 Raul Fernandez Aprilia RS-GP 54 35 47 136 12 Joan Mir Honda RC213V 53 36 45 134 13 Pol Espargaro KTM RC16 58 29 37 124 14 Brad Binder KTM RC16 60 30 52 142 15 Miguel Oliveira Aprilia RS-GP 50 52 50 152 16 Johann Zarco Ducati GP23 56 36 54 146 17 Fabio Quartaroro Yamaha M1 58 34 52 144 18 Jack Miller KTM RC16 53 47 55 155 19 Alex Rins Honda RC213V 66 28 63 157 20 Franco Morbidelli Yamaha M1 59 44 44 147 21 Takaaki Nakagami Honda RC213V 49 32 44 125 22 Augusto Fernandez KTM RC16 58 32 46 136 23 Cal Crutchlow Yamaha (test) 0 41 40 81 24 Stefan Bradl Honda (test) 3 0 43 46 25 Katsuyuki Nakasuga Yamaha (test) 58 0 0 58

De volgende MotoGP-test vindt op 11 en 12 maart plaats in Portimao. Daar gaat twee weken later ook het seizoen van start met de allereerste sprintrace op zaterdagmiddag.