MotoGP-test Qatar: Quartararo aan kop, zware crash Marquez

Quartararo ging tijdens de eerste test van het seizoen in Sepang op alle drie de dagen aan de leiding, maar op de eerste dag in Qatar ging de coureur niet naar buiten voor een snelle rondetijd. Dat was op zondag anders. Quartararo noteerde een 1.54.038 toen de omstandigheden het meest ideaal waren. Hij was daarmee anderhalve tiende sneller dan Alex Rins, de rapste man van zaterdag. Rins was twee tienden sneller dan zijn snelste tijd van zaterdag en hield Maverick Viñales opnieuw achter zich. De Yamaha-coureur eindigde op iets meer dan twee tienden van zijn toekomstig teamgenoot Quartararo.

Franco Morbidelli klokte de vierde tijd. De Italiaan was zondag behoorlijk producief met maar liefst zeventig rondjes. Francesco Bagnaia kwam weer goed voor de dag, hij eindigde op de vijfde plaats. Daarmee was hij iets sneller dan Johann Zarco, die op de Reale Avintia Ducati rijdt. De Fransman was een halve seconde langzamer dan Quartararo. Joan Mir sloot de tweede testdag af op de zevende plaats, de jonge Spanjaard verbeterde zich niet ten opzichte van zaterdag en ging aan het eind van de dag onderuit.

Andrea Dovizioso klokte de achtste tijd met de Ducati GP20, daarmee was hij zes tienden langzamer dan Quartararo. Valentino Rossi reed 52 ronden en eindigde op de negende plaats. Takaaki Nakagami was verrassend genoeg de beste van de Honda-rijders. De Japanner maakte de top-tien compleet. Aleix Espargaro was de eerste van de Aprilia’s op de elfde plaats, hij ging gedurende de sessie wel onderuit in bocht 4. Espargaro eindigde voor Danilo Petrucci en KTM-rijder Pol Esparagaro.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez kwam namelijk niet verder dan de veertiende plaats. De Honda-kopman was een seconde langzamer dan Fabio Quartararo nadat hij zaterdag verklaarde meer last te hebben van zijn schouder. Hij crashte hard in de negende bocht, daarbij raakte de RC2123V zwaar beschadigd. Repsol Honda liet op Twitter weten dat de wereldkampioen ongedeerd was gebleven bij het incident.

Uitslag MotoGP-test Qatar, dag 2: