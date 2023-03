MotoGP-test Portimao: Grote belangen voor start eerste GP

Het deelnemersveld was na de wintertest in Sepang te verdelen in twee kampen. Aprilia en Ducati zaten in het ene kamp waar het er eigenlijk allemaal goed voor staat. In het andere kamp zaten Honda en in mindere mate Yamaha. Zij hebben zorgen en moeten aan de bak in Portimao. En KTM dan? Het is momenteel heel lastig om de Oostenrijkers onder te verdelen in een van de beide kampen. Daarover later meer.

Aprilia en Ducati: de gevestigde orde

Zij hebben hun zaken heel aardig op orde: Regerend wereldkampioen Ducati kwam met een motor uit de startblokken die al op de tweede dag van de test op het niveau zat van de GP22 waar Francesco Bagnaia in 2022 wereldkampioen mee werd. Luca Marini was in Sepang de snelste na drie testdagen. De VR46-rijder heeft dit seizoen een GP22 onder zijn achterwerk en die machine blijkt ook nog altijd zeer competitief. De verwachting is dat de andere merken aan de bak moeten om überhaupt op het niveau van deze machine te komen. Een alarmerende gedachte voor de concurrenten, gaf ook Aprilia-rijder Aleix Espargaro toe. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar waarschuwde zijn team dat er nog wel wat moest gebeuren om ervoor te zorgen dat Aprilia ook dit jaar weer de degens kan kruisen met Ducati.

Toch kon in Sepang vastgesteld worden dat Aprilia op zichzelf wel een hele goede zaak gedaan heeft. Het team heeft dit jaar voor het eerst vier motoren op de grid en dat moet wel wat voordelen met zich meebrengen. Zo is Miguel Oliveira een ervaren coureur die als lid van de RNF-formatie data kan verzamelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de RS-GP. Wel is duidelijk dat hij en teamgenoot Raul Fernandez het moeten doen met een 2022-model van de Aprilia. Maverick Viñales was in Sepang slechts een tiende langzamer dan Marini en wil verder borduren op een goede winter.

Honda en Yamaha: wanhopig op zoek naar verbetering

De wintertest in Sepang was aanvankelijk heel positief voor Yamaha. De nieuwe krachtbron deed wat men ervan hoopte. Meer vermogen en meer topsnelheid. Op de laatste dag werd de euforie de kop ingedrukt toen bleek dat de M1 in kwalificatietrim niet vooruit te branden was. Nog zorgwekkender was misschien wel dat Fabio Quartararo helemaal geen verklaring had waarom Yamaha snelheid laakte in de kwalificatieruns. Voor Yamaha is het zaak om een oplossing te vinden voor die kwaal, maar het circuit van Portimao is behoorlijk uniek en daardoor niet het beste circuit om dergelijke zaken te testen.

Bij Honda staat men in Portimao al op een kruispunt. Het team is terug naar de basis gegaan na de komst van technisch directeur Ken Kawauchi. Na drie dagen in Sepang was de conclusie van Marc Marquez dat het team er nog lang niet is. Het pakket dat daar als basis diende was niet genoeg om top vijf te rijden en dat pakket is daarmee ook niet geschikt om aan de ambities van Marquez te voldoen. Het team heeft tussentijds getest met Stefan Bradl in Jerez en zal in Portimao opnieuw met nieuwigheden komen. De werkwijze van Kawauchi is dat er kleine stapjes gezet worden om tot een goed eindproduct te komen, maar het is de vraag of daar bij Honda tijd voor is.

KTM: moeilijk te peilen

In Sepang waren de verrichtingen van KTM het moeilijkst te peilen. Kopman Brad Binder was een dag kwijt aan het inregelen van de machine en had daarna een flinke waslijst aan werk. Het team kwam er niet echt aan toe om hele competitieve tijden te noteren. Dat had dan toch van Binder moeten komen. De andere drie rijders van het merk, Jack Miller en GasGas-rijders Pol Espargaro en Augusto Fernandez, hebben moeten wennen aan de RC16. Het Oostenrijkse merk zoekt naar enkele verbeteringen, maar tot nu toe hebben we geen keihard bewijs gezien dat men op die bewuste vlakken ook duidelijk vooruitgang geboekt heeft.

KTM-manager Francesco Guidotti erkende dat met zoveel woorden: “We hebben nog veel werk te doen voor de start van de eerste race.”

Wanneer is de MotoGP-test in Portimao en hoe kan ik het volgen?

De MotoGP-test op het Autodromo Internacional do Algarve vindt plaats op zaterdag 11 maart en zondag 12 maart. Per dag hebben de teams acht uur de tijd om hun materiaal te testen. De baan gaat om 11.00 uur Nederlandse tijd open en de test duurt dan tot 19.00 uur. Na het vallen van de vlag is er nog een kwartier uitloop als er proefstarts gemaakt worden op het rechte stuk.

MotoGP.com doet verslag van de testen met dagelijks een show van ruim anderhalf uur waarin de testdag geanalyseerd wordt en de voornaamste hoofdrolspelers reageren op de actie. De uitzending van MotoGP.com is alleen te zien met een abonnement van Videopass. De journalisten van Motorsport.com zijn tijdens de test ook aanwezig en brengen dagelijks nieuws en achtergronden.