Marquez snelste in eerste MotoGP-testsessie Jerez

Na een lange noodgedwongen break door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus wordt het MotoGP-seizoen 2020 aankomend weekend op het Spaanse circuit van Jerez de la Frontera op gang geschoten. Om de coureurs weer te laten wennen aan de snelheid en kracht van de brute machines wordt vandaag in twee sessies van negentig minuten getest. De eerste sessie werd het snelste afgesloten door Honda-rijder Marc Marquez. De Spanjaard gebruikte de break om volledig te herstellen van zijn schouderblessure en bleek weer direct op snelheid.

Hij noteerde in het eerste deel van de sessie een 1.38.985. Yamaha-rijder Maverick Viñales, de snelste man van de laatste officiële testsessie in Qatar, nam kort de leiding over met een 1.38.873. Aleix Espargaro klom met vijftig minuten te gaan naar de eerste plaats met zijn nieuwe Aprilia. Diens 1.38.873 werd snel verbeterd door Marquez, voordat Pramac Ducati-rijder Jack Miller een 1.38.775 liet noteren. Dat verbeterde hij later nog tot een 1.38.348. In de slotminuten gingen de meeste rijders er nog eenmaal goed voor zitten en daardoor zakte Miller uiteindelijk weg tot de zevende plaats. Marquez dook met een 1.37.941 onder het ronderecord uit de race van vorig jaar en was daarmee de snelste man van de ochtend. Suzuki’s Alex Rins volgde als tweede, voor Yamaha-man Valentino Rossi. Aleix Espargaro zorgde ervoor dat er vier fabrikanten in de top-4 stonden. Hij bleef Fabio Quartararo en Cal Crutchlow voor.

Tech3-rijder Miguel Oliveira was op de achtste plaats de beste KTM-man, slechts een halve seconde achter Marquez. Franco Morbidelli en Francesco Bagnaia maakten de top-10 vol. Pol Espargaro en Maverick Viñales eindigden de sessie als twaalfde en dertiende. Iker Lecuona was op P16 de beste rookie.

Andrea Dovizioso reed de eerste meters sinds zijn sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een motorcrossvalpartij. De Italiaan finishte onzichtbaar als negentiende, voor teamgenoot Danilo Petrucci.