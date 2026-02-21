MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen

Begin februari verzamelde de MotoGP zich op het Sepang International Circuit voor de eerste collectieve wintertest van 2026. De fabrikanten hebben de vergaarde data van deze driedaagse test de afgelopen weken kunnen verwerken en keuzes kunnen maken over de exacte specificatie van hun motorfietsen waarmee ze op 1 maart aan het nieuwe seizoen willen beginnen.

Voordat het seizoen geopend wordt met de Grand Prix van Thailand, hebben de teams en rijders nog twee testdagen de tijd om definitief knopen door te hakken over hun pakketten. Dat doen ze dit weekend tijdens de collectieve wintertest op het Chang International Circuit, het circuit waar volgende week ook de eerste race wordt verreden.

In het onderstaande overzicht vind je een overzicht met alle tijden van de test, de deelnemende én afwezige rijders en de mogelijkheden om de testdagen in Buriram te volgen.

Tijdschema MotoGP-test Buriram 2026

Datum Lokale tijd (GMT+7) Nederlandse tijd (CET) Zaterdag 21 februari 10.00u - 18.00u 04.00u - 12.00u Zondag 22 februari 10.00u - 18.00u 04.00u - 12.00u

De MotoGP hanteert voor de tweedaagse test in Thailand hetzelfde tijdschema als tijdens de shakedowntest en eerste collectieve wintertest in Sepang. Dit houdt in dat de rijders op beide dagen tussen 10.00 uur en 13.00 uur lokale tijd de baan op mogen komen voor de ochtendsessie. Na een korte pauze wordt het programma om 13.20 uur vervolgd, waarna om 18.00 uur de finishvlag wordt gezwaaid.

In Nederlandse tijden houdt dit in dat de twee testdagen allebei om 04.00 uur al beginnen. Om 07.00 uur wordt vervolgens een pauze ingelast, die tot 07.20 uur duurt. Daarna wordt het testwerk hervat, totdat de finishvlag om 12.00 uur wordt gezwaaid om de dag ten einde te brengen.

Welke rijders komen in actie tijdens de MotoGP-test Buriram 2026?

Net als tijdens de eerste collectieve test in Sepang mogen alle vaste racerijders deelnemen aan de MotoGP-wintertest in Buriram. In Maleisië ontbraken Jorge Martín en Fermín Aldeguer echter wegens blessureleed, terwijl Fabio Quartararo na een crash op de eerste dag ook niet meer opstapte tijdens het restant van de test.

Inmiddels is duidelijk dat Aldeguer ook in Thailand nog niet van de partij is. De Gresini-rijder herstelt nog altijd van zijn gebroken dijbeen en mist volgende week ook het eerste raceweekend. Álex Márquez staat er echter niet alleen voor, want Gresini kan dit weekend - en tijdens het eerste raceweekend - beschikken over Ducati-testrijder Michele Pirro.

Jorge Martín keert in Thailand terug op de MotoGP-motor van Aprilia. Foto door: Dorna

Wel van de partij zijn alle overige vaste MotoGP-rijders. Ook Martín is dus weer van de partij. De Aprilia-rijder is hersteld van de operaties die hij in november onderging om zijn herstel een zetje in de goede richting te geven en mag zijn eerste kilometers van het jaar op de RS-GP maken. De verwachting is dat ook Quartararo weer opstapt bij Yamaha, nadat hij in Maleisië een vinger brak.

Hoe kun je de MotoGP-test Buriram 2026 volgen?

In tegenstelling tot de traditionele testdag in Valencia, die enkele dagen na de seizoensfinale plaatsvindt, wordt de tweedaagse MotoGP-test in Buriram niet live uitgezonden op televisie of via de Videopass. Dat was overigens ook het geval tijdens de shakedowntest en de collectieve wintertest in Sepang.

Wel is er de mogelijkheid om de test via livetiming te volgen. Dat kan via de MotoGP Timingpass, de officiële livetiming van het kampioenschap. Van 04.00 uur tot en met 12.00 uur Nederlandse tijd is daar te zien welke rijders op de baan zijn, hoeveel ronden ze rijden en welke rondetijden ze noteren. Normaal gesproken kost de MotoGP Timingpass 17,99 euro per jaar, maar de test in Buriram is gratis te volgen door middel van een gratis proefperiode.

Wie graag beelden van de test wil zien, heeft de mogelijkheid om via de MotoGP Videopass naar het programma After The Flag te kijken. Deze liveshow wordt dagelijks van 11.30 uur tot 13.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden en daarin wordt het laatste nieuws van de testdag besproken. Een jaarabonnement op de Videopass kost 139,99 euro, maar ook hiervoor geldt dat er een gratis proefperiode is tijdens de test in Buriram.