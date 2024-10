MotoGP-terugkeer Oliveira voorlopig uitgesteld

De valpartij van Miguel Oliveira tijdens het MotoGP-weekend in Indonesië heeft een lange nasleep. De Trackhouse-coureur moest de race in Mandalika al overslaan en miste ook de GP van Japan, maar nu moet de 29-jarige ook toekijken in Australië. Zijn gebroken pols - die op meerdere plekken gebroken is - is namelijk nog niet voldoende hersteld om weer op de Aprilia plaats te kunnen nemen.

"Nadat er meerdere operaties nodig waren bij gebroken pols van Miguel - die hij opliep op de vrijdagse vrije training in Indonesië - is de Portugese ster nu bezig om met fysiotherapie weer fit te worden. Hij werkt hard om zijn hele polsgewricht weer te kunnen gebruiken, om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden", verklaart het team onder leiding van Davide Brivio in hun voorbeschouwing op de race op Philip Island. "Het herstel gaat goed en komende week zal Miguel opnieuw beoordeeld worden door het medische team. Op dit moment kunnen we geen datum noemen voor wanneer hij weer kan racen. Iedereen bij Trackhouse wenst hem een spoedig herstel."

Trackhouse heeft net als in Japan Aprilia-testrijder Lorenzo Savadori opgeroepen als vervanger. De Italiaan gaat net als op Motegi vooral met nieuwe onderdelen voor de machines van volgend jaar rijden, om zo alvast wat te testen. Savadori zal vooral hopen dat de hoofdrace in Australië wat beter verloopt dan in Japan, want daar moest hij na een ronde al opgeven. De kans is groot dat de 31-jarige coureur volgend weekend in Thailand weer op de grid mag staan, de verwachting is dat Oliveira het weekend in Buriram ook moet overslaan.