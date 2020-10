MotoGP 'teleurgesteld' door lakse omgang coronaprotocol

IRTA-bestuurslid Mike Trimby stelt in een open brief aan de deelnemers van de drie Grand Prix-kampioenschappen ‘teleurgesteld’ te zijn in de gang van zaken in de paddock. Vooral het feit dat coureurs tussen back-to-back-races door naar huis vliegen stuit op verzet binnen de paddock. In het protocol dat opgesteld is door de MotoGP-organisaties staat geschreven dat personen tijdens back-to-backs zoveel mogelijk binnen de bubbel van hun team moeten blijven.

“Binnen de MotoGP-paddock is er dankzij alle maatregelen een minimale mogelijkheid voor het overdragen van het virus, zeker in vergelijking met de risico’s in het dagelijks leven. Het grootste risico komt van individuen die het virus oplopen als ze thuis zijn of wanneer ze reizen”, schreef Trimby, die verderop vervolgt: “Het is onmogelijk om precies te bepalen waar mensen besmet zijn geraakt, maar het bewijs dat we hebben wijst erop dat mensen het virus oplopen als ze buiten de MotoGP-bubbel zijn.”

Ook wil men dat de regels binnen de paddock beter opgevolgd worden: “Het valt de laatste tijd op dat sommige mensen lakser worden met de veiligheidsmaatregelen in de paddock en de pitboxen. We hebben beelden op televisie en social media gezien van personeel die een feestje vieren met rijders terwijl ze geen mondkapjes dragen. Als we toestemming willen krijgen om de komende evenementen af te werken, moeten we aan de buitenwereld laten zien dat we ons houden aan de maatregelen die gesteld zijn.”

IRTA doet een beroep op de rijders om de “laatste races van dit seizoen niet in gevaar te brengen” en zich zo goed mogelijk aan de regels te houden. Valentino Rossi was een van de belangrijkste kopstukken in de paddock die besmet bleek te zijn. De 41-jarige Italiaan heeft daardoor de beide races in Aragon moeten missen. Eerder zag Jorge Martin zijn kansen op de Moto2-wereldtitel in rook opgaan toen hij besmet raakte, ook Moto3-coureur Tony Arbolino heeft verplicht een race moeten missen. De Italiaan zat in het vliegtuig na de GP van Frankrijk in de nabijheid van een besmette persoon en werd door de Italiaanse autoriteiten verplicht om in quarantaine te gaan.

De MotoGP-organisatie heeft de laatste weken te maken met steeds groter wordende problemen wat betreft het coronavirus. Ondanks dat de autoriteiten in Spanje de teugels weer aanhalen nadat het aantal besmettingen opliep, kunnen de beide races in Valencia van volgende maand vooralsnog gewoon doorgaan.