MotoGP Tech: Spoiler van Yamaha wekt verbazing in paddock

Al voor het testweekend in Portimao werd duidelijk dat Yamaha nog met iets zou komen. Het werd door sportief directeur Massimo Meregalli aangekondigd als een F1-spoiler. De stegosaurus-vleugels op de achterkant van de diverse machines zijn we inmiddels gewend, de engineers van Yamaha trokken het naar een ander niveau. Op de machine van Fabio Quartararo werd zondagmiddag een volwaardige spoiler geplaatst.

Het is onduidelijk of de 'spoiler' van Yamaha ooit nog weer voor het licht komt.

Het ziet er vrij kolderiek uit en de meningen over het onderdeel lopen behoorlijk uiteen. Het is in feite toegestaan om met een dergelijke spoiler te rijden omdat de zaken die zich achter de rijder bevinden op de motor niet binnen het aero-reglement vallen. Aan de voorzijde van de machine zijn de teams aan handen en voeten gebonden, verder naar achteren mogen ze hun gang gaan. In de jaren tachtig zijn er al extremere oplossingen geweest, maar die werden destijds op grond van veiligheid wel verboden.

De reden om een dergelijke spoiler te introduceren is vrij eenvoudig: het moet downforce genereren die Yamaha kan helpen om sneller uit te bochten te versnellen. Andere teams gebruiken de stegosaurus-vleugels ook voor downforce, maar dan in de bochten. De Yamaha-oplossing lijkt op dat vlak weinig nuttig. Of we de spoiler ooit nog zien op de Yamaha M1 is maar de vraag. Fabio Quartararo daarover: “Het voelde niet wezenlijk anders dan het pakket dat we hadden, we zullen het moeten analyseren.” Ook intern zijn de meningen verdeeld over de spoiler, liet Quartararo blijken: “Een van mijn engineers hoopte dat het niet zou werken, hij vond het lelijk.”

Yamaha heeft moeite om het nieuwe aero-pakket door de keuring te krijgen bij de FIM. Het team probeert downforce te genereren voor de start van het seizoen.

Het team experimenteerde verder met nog een aantal aero-varianten, maar heeft met name met één variant moeite om deze door de homologatie te krijgen. Het team vroeg daarom de mal op die de FIM gebruikt om de machines te keuren. Het is nog onduidelijk of Yamaha kiest om het gewenste pakket voor de keuring aan te passen of nog met iets anders te komen. Het aero-pakket moet uiterlijk op vrijdagochtend voor de eerste vrije training goedgekeurd worden, het lijkt dus vrij riskant om nog met iets anders te komen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Als de eerste homologatie eenmaal voltooid is, mag het team nog één update introduceren.

Verder lag de focus bij Yamaha vooral op het vinden van een oplossing voor de problemen op nieuwe banden. Er zat op de laatste dag in Sepang geen gang in en ook tijdens de eerste kwalificatierun op Portimao was Quartararo ver verwijderd van wat een beetje in de buurt komt van een aardige rondetijd. Op de laatste dag werd daadwerkelijk een oplossing gevonden en stond Quartararo op drie tienden van lijstaanvoerder Francesco Bagnaia. Of Yamaha die trend in het komende seizoen kan doorzetten, moet nog blijken.