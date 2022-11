MotoGP Tech: Dit probeerden de teams tijdens de Valencia-test

Ducati

We beginnen onze rondgang langs de merken bij de wereldkampioenen van Ducati. De machine was in 2022 met afstand de beste op de grid, het team hoeft derhalve geen gekke dingen uit te halen om progressie te boeken. Intern is er nogal wat veranderd, deels omdat een aantal personeelsleden vertrokken is naar KTM (daarover later meer). Enea Bastianini, nieuwkomer in het fabrieksteam, heeft een nieuwe crew-chief met Marco Rigamonti, die tot en met dit seizoen samenwerkte met Johann Zarco. Aan de kant van Bagnaia weinig verandering, de wereldkampioen reed dinsdag 59 ronden, maar toch was het een belangrijke testdag voor de Italiaan. Hij besloot begin dit seizoen de 2022-specificatie van het motorblok aan te kant te zetten en het seizoen aan te vangen met en hybride-versie van 2021 en 2022. Dinsdag reed Bagnaia wel met de nieuwe krachtbron: “Dat werkte vrijwel meteen heel goed en dat is positief. Ik kan tevreden op vakantie.”

Verder liet Bagnaia weinig los over het testwerk, het is meer evolutie dan revolutie bij de renstal uit Bologna. Bagnaia reed onder meer met een nieuwe fairing. De onderkant daarvan lijkt erg op wat Aprilia eerder dit jaar in Barcelona introduceerde (Ja, Ducati is aan het kopiëren geslagen). Dit geeft in de bochten meer stabiliteit en druk op de banden, bleek uit een eerdere analyse. Johann Zarco kwam er ook mee in actie. “Het logische was dat je er minder wheelie mee hebt, maar dat is niet het enige”, gaf de Fransman, die van Ducati altijd als eerste het spul mag testen, aan. “Er kwamen een paar aardige verrassingen uit de bus. Je verwacht iets van de acceleratie, maar ook andere zaken werden er beter van.”

De split fairing op de Ducati GP22 van Johann Zarco, uitgevoerd met een camo-livery. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco reed in tegenstelling tot Bagnaia wel het volledige seizoen met het 2022-blok. Hij kreeg dinsdag ook een nieuw blok tot zijn beschikking. “Op een circuit als dit is het moeilijk te zeggen, het nieuwe blok heeft meer vermogen maar op dit circuit kun je daar eigenlijk geen conclusies over trekken”, zegt de Fransman. “Ook stonden we er qua vermogen al goed voor, maar de overbrenging van het vermogen was niet optimaal over het hele toerenbereik, het doel van het nieuwe blok was om dat aan te pakken. Ook hebben we meer vermogen en meer koppel om ervoor te zorgen dat de motor stabieler blijft op lagere snelheden.”

Bastianini maakte zijn eerste meters in het fabrieksteam en reed ook met nieuwe aerodynamische hulpmiddelen. De grootste verandering voor Bastianini van afgelopen seizoen was zijn debuut op de GP22 nadat hij dit seizoen op de GP21 naar de derde plaats in het kampioenschap reed. “De motor is heel precies, dat heeft me zeker verrast. Ik kan elke ronde hetzelfde doen.”

KTM

Met de komst van Ducati-coureur Jack Miller en debutant Augusto Fernandez bij Tech3, plus de terugkeer van Pol Espargaro op de RC16 lag de bulk van het ontwikkelingswerk in Valencia bij Brad Binder. Dat is eigenlijk al het hele seizoen het geval. De Zuid-Afrikaan reed de laatste races van dit seizoen al met een nieuwe versie van het RC16-frame en dat legde hem geen windeieren. Dat frame gaf de rijder wat meer problemen bij het insturen en remmen van de bochten, maar de acceleratie (iets wat al enige tijd op de wensenlijst stond) ging juist beter. Het was een belangrijke factor in de tweede plek die Binder zondag in de GP van Valencia haalde. Het merk is in vergevorderd stadium met de 2023-motorfiets, KTM had al een volledig 2023-prototype op de baan in Valencia inclusief een nieuw motorblok. “De nieuwe filosofie van KTM is dat ze met subtiele, kleine aanpassingen komen om het pakket te verbeteren”, zegt Binder, die van mening is dat de RC16 “helemaal geen slechte motor is”.

KTM had dinsdag nóg weer een nieuw frame waarbij de problemen van zondag opgelost werden, maar waarbij weer iets ingeleverd werd op de acceleratie. “We moeten een combinatie van die twee maken”, waren de woorden van Binder. Verder had KTM een ander zadel met een bijbehorend staartdeel gemaakt, vooral op aerodynamisch vlak. KTM heeft sinds kort de hulp van de aerodynamica afdeling van Red Bull F1, dus dit is zeker nog niet de laatste verandering. Tot slot heeft Binder nog gereden met een ander aero-pakket, dezelfde oplossing waar Aprilia tijdens de Barcelona-test mee kwam en die het sindsdien gebruikt heeft tijdens de races. “We hebben het hele aero-pakket aangepast, dus het is moeilijk te zeggen wat die specifieke verandering ons gebracht heeft”, zegt Binder. “Maar het voelde best goed. Het was heel winderig, toen voelde het beter. Het voorwiel bleef beter op de grond.”

De Oostenrijkse fabrikant heeft flink wat personeel van Ducati overgenomen. Andrea Giribuola, de voormalig crew-chief van Andrea Dovizioso en Enea Bastianini, is misschien wel de belangrijkste nieuwkomer. Hij staat bij KTM tussen het technisch management en de crew-chiefs die met de rijders werken. “Hij gaf onze crew-chiefs een aantal goede ideeën om onze problemen op te lossen, we hadden verschillende afstellingen waarmee we vooruit kunnen.”

De KTM RC16 van Brad Binder uitgerust met de 'split fairing' waar Aprilia eerder dit jaar voor het eerst mee kwam. Ook verder naar onderen is een subtiele schoep geplaatst om meer downforce te creëren. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda

Bij Honda hoopte men op licht aan het eind van de tunnel na een teleurstellend 2022, dat zonder overwinningen afgesloten werd. Het eind van de tunnel werd niet gevonden, bleek na afloop van de test. Marc Marquez produceerde de dertiende tijd en hield het na vijftig ronden voor gezien. “We hebben een prototype getest met nieuwe aerodynamica, een licht aangepast motorblok en een ander chassis”, aldus de zesvoudig wereldkampioen, die niet heel erg onder de indruk was. “Het nieuwe model gaf iets meer feedback aan de voorkant, maar daardoor verloren we op andere vlakken weer. Het is een compromis. De rondetijden zijn vergelijkbaar, de prestaties zijn daardoor ook vergelijkbaar.” Het nieuwe motorblok gaf daarentegen iets meer koppel maar, zo erkende Marquez: “Het is niet genoeg. We moeten twee stappen zetten.”

Marc Marquez kon zijn teleurstelling dinsdag maar moeilijk verbergen. Honda loopt nog altijd hopeloos achter de feiten aan. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het 2023-prototype ging later op de dag naar de pitbox van Takaaki Nakagami, Joan Mir en Alex Rins maakten vooral meters om te wennen aan de RC213V. De drie coureurs stonden in de achterhoede. Hoewel de tijden niet veel zeggen in deze fase van het testseizoen, is het duidelijk dat de crisis van Honda nog niet voorbij is. Nu Marquez weer fitter is dan hij de afgelopen drie seizoenen geweest is, ligt de bal weer volledig bij Honda om een knappe motor te bouwen waarmee de coureurs terug kunnen keren aan het front van de MotoGP.

Yamaha

Voor het weekend in Valencia kreeg Fabio Quartararo de vraag of hij meer zin had in de test op dinsdag dan in de race op donderdag. De Fransman aarzelde, maar ging toch voor de afsluitende race van het seizoen. Dat was maar goed ook, want de testdag draaide voor beide Yamaha-coureurs uit tot een teleurstelling. Het nieuwe motorblok, waar in Misano nog zoveel enthousiasme over was, werkte niet naar verwachting. Op circuits als Motegi, Jerez en Misano was het een veel snellere machine, maar niet in Valencia. Dat is overigens geen circuit waar vermogen een groot verschil gaat maken, maar dat de motor exact even snel was als afgelopen zondag was toch wel een tegenvaller.

Het testplan van Fabio Quartararo en Yamaha viel in het water door een technisch probleem met het nieuwe motorblok. De wereldkampioen van 2021 reed wel met de nieuwe stegosaurus-vleugels op de achterkant van de machine. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

En daarmee viel het hele testplan van Yamaha min of meer in het water. De formatie kwam in actie met een nieuw aerodynamisch pakket (“hebben we geen winst mee geboekt”) en een nieuw chassis (“dat bracht ook niets”). Of het daadwerkelijk zinloos was, is moeilijk te zeggen, maar de teleurstelling bij Quartararo was evident. Aero-testwerk moet op een constante snelheid gebeuren, dus het was misschien niet eens nodig om het nieuwe blok ten volste te benutten. Ook Yamaha heeft nu stegosaurus-vleugels op het staartdeel van de machine, testrijder Cal Crutchlow reed daar gedurende het raceweekend in Valencia ook al mee. Maar net als bij Honda blijft de noodzakelijke stap die Yamaha moet maken om Ducati weerstand te bieden, voorlopig uit.

Aprilia

Tot slot een kijkje in de keuken bij Aprilia, waar in alle eerlijkheid niet veel te zien was. Onderhuids werden wat zaken aan het chassis veranderd, onthulde teambaas Massimo Rivola. Aleix Espargaro erkende na afloop van de testdag dat hij een nieuwe achterbrug had om te testen, maar verder was er niet veel nieuws. Aprilia zet daarmee weer volop in op de eerste wintertest van volgend jaar in Sepang, zoals in eerdere jaren ook het geval was. De nieuwe achterbrug gaf Espargaro wel een beter gevoel: “Qua grip en acceleratie is het zeker een verbetering.” De Spanjaard wenst echter een nieuw motorblok voor februari: “We hebben meer koppel en vermogen nodig om met de snelste motoren mee te komen.”

Teamgenoot Maverick Viñales rijdt al sinds de tweede helft van het afgelopen seizoen met een nieuw chassis dat inmiddels een vaste waarde is geworden bij de Aprilia-coureur. Grote veranderingen waren er ook bij hem niet dinsdag. De belangrijkste aanpassing heeft in de crew plaatsgevonden. Viñales heeft de crew-chief van Alex Rins bij Suzuki overgenomen, Juan-Manuel Cazeaux. De twee werkten ook in de Suzuki-periode van Viñales al samen. Het is voor de 27-jarige Spanjaard alweer de vijfde crew-chief in de afgelopen vier jaar.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images