MotoGP Tech: De innovaties van Ducati, KTM en Yamaha in Sepang

Dominant Ducati dendert door

Als eerste komt natuurlijk regerend constructeurskampioen Ducati aan bod. De Italiaanse fabrikant was in 2023 schier onklopbaar met zeventien Grand Prix-zeges in twintig races, maar in de winter heeft men in Bologna absoluut niet stilgezeten. Zowel het fabrieksteam als satellietteam Pramac testte in Sepang met de vernieuwde GP24 en die bleek tijdens de driedaagse een behoorlijke stap voorwaarts. De motorfiets leek nog beter in balans dan zijn voorganger en was tegen het einde van de test ook sneller. Zo eindigden Francesco Bagnaia, Jorge Martin en Enea Bastianini op de eerste drie posities met de drie snelste ronden ooit gereden op Sepang International Circuit.

Ducati introduceerde in Maleisië meerdere nieuwe onderdelen voor de GP24, waaronder een nieuwe langere voorvork en een verbeterd motorblok. De opvallendste veranderingen hadden echter betrekking op de fairing. Het merk was enkele jaren geleden een van de pioniers op het gebied van de aerodynamica en anno 2024 is men nog altijd niet klaar met ontwikkelen. Ducati bracht verschillende versies van de fairing mee. De eerste was de versie waarmee vorig jaar al werd gereden, inclusief sidepodvleugeltjes en de downwash ducts onderaan de kuip waarmee in de bochten een soort grondeffect wordt gegenereerd. Dat leidt weer tot meer grip onder een hellingshoek.

De tweede versie betreft een doorontwikkeling van dat concept, gecombineerd met een iets verder uitstekende fairing erachter. Het idee achter dit uitstekende deel van de kuip is dat de lucht tussen het oppervlak ervan en de grond wordt opgevangen, wat met name op hoge snelheid en met een grote hellingshoek zorgt voor een zuigeffect. Ducati heeft het concept met een uitstekend deel van de kuip afgelopen MotoGP-seizoen ook meermaals ingezet, maar voor 2024 zijn de twee verschillende richtingen verenigd in één concept. Dat lijkt vooralsnog te werken, zag ook Bagnaia. "We hebben de potentie van de motor laten zien. Ik denk dat we op 80 procent zitten, dus we gaan goed voorbereid naar Qatar", waarschuwt hij de concurrentie.

Tot slot kwam Ducati-testrijder Michele Pirro, tijdens de test in Sepang de vervanger van de geblesseerde Pramac-rijder Franco Morbidelli, nog even in actie met een compleet andere fairing voor de GP24. Zoals te zien is op de foto bovenaan dit artikel is de basis daarvan vergelijkbaar met de kuip van de GP23. Wel is hierbij afscheid genomen van de downwash ducts aan de onderzijde en die zijn vervangen door drie omlaag gerichte winglets. Deze winglets hebben echter dezelfde functie, namelijk voor meer zuigeffect zorgen in de bochten om zo de snelheid te verhogen. Vermoedelijk gaat deze oplossing echter gepaard met minder luchtweerstand.

Ontwikkelingen Valencia verder verfijnd door KTM

Ook KTM heeft na de testdag in Valencia niet stilgezeten en is met een reeks nieuwe onderdelen op de proppen gekomen in Maleisië. Jack Miller en Brad Binder konden beschikken over de koolstofvezel chassis, die voorzien was van een aangepaste fairing. Dit betreft een doorontwikkeling van de versie uit Valencia. Zo worden de downwash ducts gecombineerd met het uitstekende onderste deel van de kuip, wat bovendien weer verbonden is met de sidepodvleugel die erboven is gemonteerd.

Er werd afgelopen week eveneens getest met een nieuw staartstuk en ietwat aangepaste uitlaat voor de RC16. De belangrijkste verandering aan de achterkant is de verdere doorontwikkeling van de achtervleugel, die nu - net als in de Formule 1 het geval is - ook een soort beam wing lijkt te hebben. Bovendien werd de KTM RC16 ook enkele malen gespot met een reeks van drie kleine winglets voor het achtervleugeltje. Daarmee hoopt de Oostenrijkse fabrikant de lucht zo goed mogelijk richting de vleugel te leiden, wat weer voor meer downforce en grip moet zorgen.

Qua ontwikkeling van allerhande vleugeltjes blijft het daar niet bij voor KTM, dat ook aan de voorzijde nog een plek heeft gevonden voor een nieuwe creatie. De dubbellaagse voorvleugel voor op de fairing is inmiddels al ingeburgerd en ook de vleugeltjes op de voorvork hebben we vaker gezien. Het vleugeltje op het voorspatbord is echter nieuw en daarmee heeft KTM een primeur. Het laat zien dat de nummer twee van het constructeurskampioenschap van 2023 alles uit de kast trekt om meer downforce en grip te vinden, om zodoende in de achtervolging op Ducati te blijven.

Yamaha volgt eindelijk met meer aero-ontwikkelingen

Voor het slot van het eerste deel gaat de blik naar Yamaha, dat na een pover 2023 in de achtervolging moet en dus ook met de nodige veranderingen op de proppen is gekomen. Aan de voorkant van de YZR-M1 valt op dat men verdergaat op de weg die tijdens de test in Valencia is ingeslagen. Dat houdt in dat men voor de vormgeving goed naar de oplossing van Aprilia heeft gekeken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ducati en KTM gaat het dus om een vleugel die uit één laag bestaat, iets wat ongetwijfeld beter bij het karakter van de Yamaha past dan de dubbellaagse variant waar het merk vorig seizoen enkele malen mee heeft getest.

De zijkanten van de fairing zijn ook aangepakt op de 2024-versie van de M1. In navolging van de andere fabrikanten heeft Yamaha aan de onderkant ook downwash ducts geplaatst om in de bochten een zuigeffect te genereren. Dit is gekoppeld aan kleine rechthoekige sidepodvleugeltjes die erboven zijn gemonteerd. Het is echter de vraag hoe vaak die gedurende het seizoen te zien zullen zijn, aangezien zowel Fabio Quartararo als Alex Rins veelal zonder de sidepodvleugeltjes onderweg waren in Sepang.

Tot slot testte Yamaha in Maleisië met twee verschillende staart-units voor de M1. De eerste daarvan is feitelijk de versie waarmee de Japanse fabrikant vorig seizoen reed, inclusief het hoekige achtervleugeltje dat daar tijdens de test in Valencia op werd gemonteerd. Daarnaast beschikten de rijders over een nieuwe versie met een verdikking aan de onderkant van de staart, terwijl ook het achtervleugeltje iets anders is. Die is hierbij op een in de staart geïntegreerd plateautje verwerkt en minder hoekig van vorm. Gezien de diverse wissels die Quartararo en Rins tijdens de test hebben doorgevoerd, lijken de Yamaha-rijders er nog niet uit te zijn welke oplossing daadwerkelijk de beste is.