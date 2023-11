MotoGP Tech: Ingrijpende veranderingen bij Honda, KTM in camouflage

Zondag werd Francesco Bagnaia voor het tweede opeenvolgende seizoen gekroond tot MotoGP-wereldkampioen door de Grand Prix van Valencia op zijn naam te schrijven. Lang nagenieten van het succes kon hij niet, want voor het aanbreken van de vakantie verscheen hij dinsdag - net als de rest van het MotoGP-veld - op het asfalt van Circuit Ricardo Tormo voor een laatste testdag. Met deze test wordt traditiegetrouw de aanloop naar het volgende seizoen afgetrapt. Voor debutanten en rijders die van team wisselen biedt de test een kans om aan hun nieuwe omgeving en soms ook nieuwe motoren te wennen. Voor de fabrikanten is de test bovendien nuttig, doordat ze data kunnen vergaren over de nieuwe ontwikkelingen die ze voor 2024 in de pijplijn hebben zitten.

Motorsport.com zet de belangrijkste ontwikkelingen van de diverse fabrikanten tijdens de MotoGP-test in Valencia voor je op een rij.

Honda gooit RC213V flink op de schop

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco op de sterk veranderde Honda RC213V - inclusief achtervleugel.

De testdag in Valencia was voor Luca Marini de eerste kennismaking met zijn nieuwe werkgever Repsol Honda, terwijl Johann Zarco zich voor het eerst bij satellietteam LCR voegde. Dat waren echter niet de enige veranderingen bij de Japanse fabrikant, dat de RC213V behoorlijk heeft aangepakt na het tegenvallende seizoen 2023. Honda-teammanager Alberto Puig kondigde al aan dat er een compleet andere motorfiets zou zijn dan tijdens de test in Misano en dat is wel gebleken. De eerste verandering is te zien bij de vleugels aan de voorkant van de fairing. Het bovenste element is op dezelfde plek gebleven als voorheen, maar de onderste is verder naar achteren geplaatst om het centrum van de aerodynamische druk te verplaatsen.

Ook de kuip van de RC213V is behoorlijk aangepakt, waarbij duidelijk is gekeken naar de oplossing van Aprilia. De bovenkant lijkt smaller te zijn dan voorheen, terwijl er een stapje in het bodywork zit als overloop naar de bredere onderkant. De achtervork is ook aangepakt, wat erop duidt dat er opnieuw is nagedacht over de manier waarop een rijder op de motor zou moeten zitten. Tot slot zijn de V-vormige vinnen op de staart van de motorfiets verdwenen, al lijkt Honda nog te zoeken naar de ideale configuratie. Gedurende de dag verschenen de Honda-rijders zowel met als zonder de V-vormige vinnen op de baan, terwijl er ook werd getest met een opvallende achtervleugel op de staart.

Ook nieuwe vleugels voor Yamaha

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo probeerde onder meer nieuwe vleugels aan de voor- en achterkant uit voor Yamaha.

Yamaha eindigde in 2023 op een teleurstellende vierde plaats bij de constructeurs en dus weet de Japanse fabrikant dat er werk aan de winkel is - al is het maar om Fabio Quartararo te overtuigen van een langer verblijf na 2024. De Fransman was na de test in Misano niet tevreden over het motorblok dat Yamaha had meegebracht, terwijl ook de aerodynamische veranderingen hem niet konden bekoren. Voor de test in Valencia ontwikkelde het merk dan ook enkele nieuwigheden, die Quartararo, de van LCR Honda overgekomen Alex Rins en testrijder Cal Crutchlow uitgebreid testten.

Quartararo reed een groot deel van de dag met opvallende nieuwe vleugels aan de voorkant van de fairing. Deze lijken qua stijl sterk op de variant waar Aprilia inmiddels al enkele jaren mee rijdt. Crutchlow testte intussen opnieuw met de door KTM en Ducati geïnspireerde vleugels, die eerder dit seizoen al enkele keren hun opwachting maakten. Quartararo was daarnaast ook voorzien van een achtervleugel op de staart van de YZR-M1, een doorontwikkeling van het vleugeltje waarmee men tijdens de test in Portugal opzien baarde. Tot slot werd ook het aangepaste uitlaatsysteem en een nieuwe fairing getest in Valencia met de hoop dat deze ontwikkelingen Yamaha uit het slop trekken.

Extreme, innovatieve fairing bij KTM

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images De in camouflage gehulde KTM van Jack Miller heeft een bijzondere ontwikkeling op het kuipje.

Terwijl Pedro Acosta in Valencia zijn eerste meters maakte als MotoGP-rijder van GasGas Tech3, werd bij KTM hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de RC16. De motorfiets was uitgerust met het extreme achtervleugeltje dat in de laatste races van 2023 al gebruikt werd, maar de grootste verandering waren te noteren bij de fairing. Ondanks de camouflagelivery is in ieder geval duidelijk te zien dat KTM voor 2024 wil kiezen voor een smallere en iets hogere luchtinlaat aan de voorkant. Wat door het lijnenspel minder goed zichtbaar is, is dat er een uitsnede is gemaakt tussen de bovenkant van het bodywork en de groundeffect-fairing aan de onderkant.

Aprilia test met koolstofvezel chassis

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori mocht in Valencia het nieuwe koolstofvezel chassis van Aprilia uitproberen.

Na de derde plek in het constructeurskampioenschap hoopt Aprilia in 2024 de volgende stap te zetten richting de top van de MotoGP. Om dat voor elkaar te krijgen, konden de diverse rijders van het merk rekenen op een aantal nieuwigheden voor hun motoren. Zo kwam testrijder Lorenzo Savadori uitgebreid in actie met het nieuwe koolstofvezel chassis van de RS-GP. Maverick Viñales, Raul Fernandez en Aleix Espargaro konden intussen testen met de doorontwikkelde stroomlijn met een licht gewijzigde groundeffect-fairing en een extra vinnetje dat vlak voor de gleuf in het bodywork geplaatst is.

Ducati kiest voor evolutie tijdens test

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Geen grote uiterlijke veranderingen voor Francesco Bagnaia en Ducati tijdens de test.

Met het overtuigend veiligstellen van de wereldtitels bij de rijders, teams en constructeurs is gebleken dat Ducati momenteel de maatstaf is in de MotoGP. Aan een winnend recept moet over het algemeen weinig gesleuteld worden en dus waren er ogenschijnlijk weinig nieuwigheden te vinden bij de Italiaanse fabrikant. Net als in Misano werd er getest met bodywork dat meerdere vleugeltjes bevatte, terwijl ook de kleine vleugeltjes op de voorvork weer van de partij waren. Deze onderdelen waren tijdens de slotfase van het MotoGP-seizoen al te zien op de GP23 en de verwachting is dus ook dat dit een blijvertje is voor 2024.