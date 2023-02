MotoGP Tech: Dit hebben de MotoGP-teams getest in Maleisië

Er waren bij aanvang van de MotoGP-test in Sepang genoeg vraagtekens. Wat zou Ducati doen om haar dominante positie vast te houden? Hoe zou Honda zich uit de crisis redden na de komst van Ken Kawauchi en kon Yamaha haar belofte inlossen door kopman Fabio Quartararo meer topsnelheid te geven. Op veel vragen kunnen we na drie testdagen in Maleisië een voorzichtig antwoord geven, al heeft niet iedereen het achterste van zijn tong laten zien.

Juist dat maakt de openingsfase van zo’n nieuwe MotoGP-seizoen heel interessant. De meest zichtbare veranderingen in Maleisië waren aerodynamische hulpmiddelen, een terrein waar voor veel fabrikanten nog altijd veel te winnen valt.

We zetten de voornaamste technische ontwikkelingen van de teams op een rij (tik in de foto naar rechts om meer te zien van de betreffende fabrikant).

Ducati bewaart de grote veranderingen voor na de Sepang-test

Ducati Team motor detail 1 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De nieuwe motor van Ducati. 2 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De voorzijde van de Ducati-machine. 3 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De voorzijde van de Ducati-machine. 4 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini in actie op de Dcucati. 5 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini in actie op de Dcucati. 6 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini in actie op de Dcucati. 7 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia in de Ducati-garage. 8 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De achterzijde van de nieuwe Ducati voor 2023. 9 / 28 Foto door: MotoGP Drie nieuwe Ducati-motoren op een rij. 10 / 28 Foto door: MotoGP De Ducati-motor voor 2023. 11 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De achterzijde van de nieuwe Ducati. 12 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De voorzijde van de nieuwe Ducati. 13 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Het stuur van de nieuwe Ducati-motor. 14 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De nieuwe Ducati-motor in de pitbox. 15 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De diffusor van de nieuwe Ducati. 16 / 28 Foto door: GPOne De machine van Pramac. 17 / 28 Foto door: Oriol Puigdemont De nieuwe motor van Pramac. 18 / 28 Foto door: Oriol Puigdemont De voorzijde van de nieuwe Pramac-Ducati. 19 / 28 Foto door: Oriol Puigdemont De voorzijde van de nieuwe Pramac-Ducati. 20 / 28 Foto door: Oriol Puigdemont De de nieuwe Pramac-Ducati. 21 / 28 Foto door: Oriol Puigdemont Jorge Martin in actie op de Ducati van Pramac. 22 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De voorzijde van de Pramac-Ducati. 23 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Het voorwiel van de Pramac-Ducati. 24 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder binder in actie op de KTM. 25 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini in de Ducati-pitbox. 26 / 28 Foto door: MotoGP Christian Gabbarini in de Ducati-pitbox. 27 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez in actie tijdens de test in Maleisië. 28 / 28 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd als de meest toonaangevende en technologisch ontwikkelde fabrikant op de grid. Dat betaalde zich vorig jaar uit met een wereldtitel. In Sepang legde Ducati nog lang niet alle kaarten op tafel, er verschenen zelfs geen opvallende noviteiten op de baan. Het team bewaart dergelijke zaken waarschijnlijk voor de volgende test, om te voorkomen dat de concurrenten tijd hebben om te analyseren en te kopiëren.

Desondanks is Ducati de koploper gebleven in de MotoGP, kunnen we rustig concluderen na de test in Sepang. Het niveau van de 2023-motor nadert nu al het niveau van de voorganger, merkte wereldkampioen Francesco Bagnaia op. De belangrijkste wijzigingen van Honda waren een nieuwe krachtbron en een paar aerodynamische evoluties. Laat er geen twijfel over bestaan. Bij Ducati is men aan het pushen, maar wil men ook voorkomen dat de fouten uit het verleden herhaald worden.

Vooralsnog lukt dat heel aardig. Ducati is de grote winnaar van de test en is met zeven van de acht rijders vertegenwoordigd in de top-tien van de eindrangschikking.

Aprilia gaat door met achtervolging en innoveert met aero

De achterzijde van de Aprilia-motor. 1 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing 2 / 10 Foto door: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 4 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia Racing Team bike 5 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia Racing Team 7 / 10 Foto door: Oriol Puigdemont Aprilia Racing Team 8 / 10 Foto door: Oriol Puigdemont Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team bike 9 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia moest zich deze winter niet zozeer technisch verbeteren, de nadruk lag meer op het operationele gedeelte van het team. Desondanks kwam Aprilia al tijdens de shakedown met interessante nieuwe aero-oplossingen. Met de introductie van de S-duct bewees Aprilia dat de voormalige Formule 1-engineers die bij het merk uit Noale in dienst zijn gekomen, hun invloed uitoefenen. Hoewel de tijden van de Aprilia goed waren en de rijders zich als enige konden mengen met de Ducati’s, stelt kopman Aleix Espargaro dat het nog niet goed genoeg is om in 2023 voor de titel te vechten.

Wel erkent Espargaro dat Aprilia de motor op alle vlakken een klein beetje verbeterd heeft. De motor is iets smaller geworden en dat heeft grote gevolgen voor het rijgedrag. Dat was vooral in de tweede helft van vorig seizoen een probleem bij Aprilia. Daarnaast is het blok iets sterker en kan het meer toeren draaien, de topsnelheid ligt daardoor iets hoger. Aprilia kijkt uit naar een burenruzie met Ducati, maar heeft daarvoor nog wel iets nodig. Wellicht komt men daar in Portimao al mee.

KTM profiteert van de samenwerking met Red Bull F1

De nieuwe motor van het KTM-team. 1 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Factory Racing RC16 5 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Red Bull KTM Factory Racing 6 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Red Bull KTM Factory Racing 7 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing bike 8 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Moto Red Bull KTM Factory Racing 17 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Factory Racing bike 18 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Factory Racing bike 19 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing bike 20 / 21 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Factory Racing 21 / 21 Foto door: GPOne

Het KTM-fabrieksteam maakte in 2022 niet de stap die iedereen verwacht had na een sterk 2021. Afgezien van een paar sterke prestaties van Miguel Oliveira en Brad Binder, bleef KTM achter bij de andere teams. Het grootste probleem voor de RC16 is de snelheid in de snelle rondes, vooral omdat men er niet in slaagt het nieuwe rubber optimaal te gebruiken. Het merk had verschillende suggesties om dat probleem op te lossen, maar het daadwerkelijke antwoord zal pas in Portimao duidelijk worden.

Brad Binder gelooft dat het merk ‘iets’ gevonden heeft, maar de Zuid-Afrikaan wilde geen details prijsgeven. Jack Miller had de drie dagen in Sepang nodig om te wennen aan de RC16 nadat hij de afgelopen jaren voor Ducati reed. De Australiër maakte dagelijks stappen, maar ziet nog voldoende ruimte voor verbetering.

Op aerodynamisch gebied heeft KTM geprofiteerd van de samenwerking met Red Bull Advanced Technologies. Het team kwam met verschillende fairings die het grondeffect moeten verbeteren. Ook probeert het team het Venturi-effect te gebruiken om meer downforce te genereren in de bochten.

Een andere zichtbare verandering bij Ducati is de uitlaat. Voorheen liep er eentje naar de achterkant van de motor en zat de andere bij de achterbrug, nu lopen beide uitlaten richting de broodtrommel aan de achterkant van de machine met hoeken van 90 graden.

Honda probeert ontzettend veel, maar voorlopig zonder resultaat

De achterzijde van de nieuwe Honda-machine. 1 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 2 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images El box de Marc Márquez en el Repsol Honda Team 4 / 19 Foto door: Oriol Puigdemont El box del Repsol Honda Team 5 / 19 Foto door: Oriol Puigdemont Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 7 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 8 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 9 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 10 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 11 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 12 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 13 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 14 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 15 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 16 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 17 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 18 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto del Repsol Honda Team 19 / 19 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda kwam met drie nieuwe versies van de RC213V naar Sepang, eentje daarvan werd zaterdag al door Marc Marquez aan de kant geschoven. Zondag had Marquez nog eentje over. Niet omdat het de beste motor is in deze fase, maar wel omdat hij met dat betreffende model de meeste potentie voelde. Net als bij KTM zijn er een paar duidelijke veranderingen. Zo heeft Honda vanaf heden de uitlaten van Akrapovic en niet langer van SC Project.

Door de hoeveelheid nieuwigheden is het moeilijk om nu al conclusies te verbinden aan de stap die Honda gezet heeft. Marquez offerde zijn zondag grotendeels op om technisch directeur Ken Kawauchi te helpen bij zijn analyse van de RC213V. Enkele zichtbare veranderingen zijn de nieuwe aero-kits waar Honda mee test, al zijn deze exemplaren niet zo uitbundig als wat de Italiaanse fabrikanten tentoonstellen.

Honda zit nog altijd in de problemen, is de voorzichtige conclusie die we na drie dagen Sepang kunnen trekken. Dat was aan de tijden te zien, maar toch vooral aan het gemoed van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen.

Yamaha vindt topsnelheid, maar verliest kwalificatiesnelheid

De voorzijde van de Yamaha-motor. 1 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Yamaha Factory Racing M1 2 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Yamaha Factory Racing 3 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Yamaha Factory Racing 4 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Yamaha 5 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Yamaha 6 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Detalles de la moto Yamaha Factory Racing 7 / 13 Foto door: Oriol Puigdemont Detalles de la moto Yamaha Factory Racing 8 / 13 Foto door: Oriol Puigdemont Detalles de la moto Yamaha Factory Racing 9 / 13 Foto door: Oriol Puigdemont Katsuyuki Nakasuga, Yamaha Factory Racing 10 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Yamaha Factory Racing 12 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Tot slot kijken we naar Yamaha. De Japanners zitten net als Honda niet in een geweldig moment en men moet alle zeilen bijzetten om in 2023 voor de wereldtitel te kunnen vechten. Het team heeft het motorblok heel aardig voor elkaar, iets wat zich in Misano vorig jaar al aandiende. In Valencia waren er problemen, waarom is nooit helemaal duidelijk geworden. In Sepang zag het er beter uit. Yamaha is na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP nog het enige merk met een vier-in-lijn krachtbron en vond daadwerkelijk topsnelheid.

Aan de andere kant leverde Yamaha cruciaal terrein in als het gaat om de snelheid in de kwalificatie. Dat baart Fabio Quartararo zorgen. Op aerodynamisch vlak heeft Yamaha een aantal zaken getest in Sepang, maar het team blijft terughoudend als het gaat om de extreme oplossingen waar anderen fabrikanten mee komen. Yamaha moet weer aan de bak, zoveel is duidelijk.

Volgende maand staat er nog een tweedaagse test plaats op het circuit van Portimao op het programma. De eerste race begint twee weken later met de Grand Prix van Portugal.