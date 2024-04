MotoGP Tech: Grote veranderingen voor kwakkelende Japanse merken

Op de dag na de MotoGP Grand Prix van Spanje is het Circuito de Jerez het decor van de eerste collectieve testdag tijdens het huidige seizoen. Acht uur lang kunnen de rijders rondjes rijden op de omloop nabij Jerez de la Frontera en voor sommigen is dat een perfecte gelegenheid om verder te wennen aan hun motorfiets. Tegelijkertijd is de test voor de fabrikanten juist een mooi moment om nieuwe ontwikkelingen op de baan in actie te zien. Diverse merken hebben die kans dan ook met beide handen aangegrepen. Motorsport.com zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Ook Yamaha kiest voor grondeffect-fairing

Nieuwe aerodynamica een een nieuw frame voor Álex Rins tijdens de test in Jerez. Foto door: Lorenza Dadderio

In aanloop naar het Grand Prix-weekend in Spanje werd al duidelijk dat Yamaha de nodige nieuwe dingen wilde testen tijdens de testdag in Jerez. Inmiddels is duidelijk om welke zaken het precies gaat. "We hebben veel dingen te testen, maar we moeten prioriteiten stellen", vertelde Massimo Meregalli tijdens de testdag aan de officiële website van de MotoGP. "Twee grote dingen die we hier gaan evalueren zijn het nieuwe aerodynamische pakket dat we zo snel mogelijk willen homologeren als het gevoel van de rijders goed is. Het andere is het nieuwe frame."

In de loop van de testdag kregen Álex Rins en Fabio Quartararo de beschikking over het nieuwe frame en de aangepaste aerodynamica. Op dat laatste vlak vallen de nodige aanpassingen op te merken, te beginnen met de vleugels aan de voorkant van de kuip. Yamaha houdt vast aan de weg die het begin dit jaar insloeg, maar de vleugel heeft nu drie in plaats van twee elementen. De kuip zelf is bovendien een stuk smaller geworden dan de vorige versie. Aan de zijkant van de YZR-M1 is intussen Yamaha's eigen versie van de grondeffect-fairing te zien, die enigszins lijkt op die van KTM. De sidepodvleugel heeft een nieuwe vorm gekregen en loopt direct door in het uitstekende stuk van de fairing, die in de bochten door de hellingshoek voor grondeffect zorgt.

Yamaha leek ook van plan om in Jerez met een nieuw motorblok aan de start van de test te verschijnen. Inmiddels is duidelijk dat het niet om een geheel nieuwe versie gaat, zo maakte manager Meregalli duidelijk. "Max Bartolini werkt aan het motorblok. Op dit moment is dat eigenlijk dus nog hetzelfde. Ik weet nog niet precies wanneer we de eerste verbetering zien. Het plan was om gedurende het seizoen twee stappen te zetten, maar het doel is niet altijd gemakkelijk te behalen."

Veel verschillende testitems voor Honda

Honda heeft een vrijwel geheel nieuwe motorfiets, waar Stefan Bradl in het weekend al mee racete. Foto door: Lorenza D'Adderio

Na de dramatische seizoensstart heeft ook Honda veel nieuwe items meegenomen naar de test in Jerez. Afgelopen weekend stond Stefan Bradl al met deze ontwikkelingen aan de start van de Grand Prix van Spanje, maandag konden LCR Honda-rijders Takaaki Nakagami en Johann Zarco allebei plaatsnemen op een motor die van deze onderdelen was voorzien. De fairing aan de zijkant van de motor is daarvan het opvallendste. De sidepodvleugel heeft een nieuw profiel gekregen en daaronder zit nu een downwash duct, die tegelijkertijd onder een hellingshoek ook voor grondeffect zorgt.

Verder heeft Honda ook de vleugels aan de voorkant van de kuip aangepakt. In vergelijking met de oude versie zitten de twee elementen dichter op elkaar, waarbij het onderste element aan de buitenkanten ook minder naar beneden afloopt. Deze versie van de RC213V is tevens voorzien van een nieuwe achtervleugel. De in de races gebruikte versie heeft twee lagen en is daarvoor aan beide kanten nog voorzien van enkele stekels, terwijl de nieuwe versie maar één laag en een aangepaste vorm heeft. Wel heeft het vleugeltje twee elementen.

Repsol Honda-rijders Joan Mir en Luca Marini hielden zich op de testdag bezig met andere ontwikkelingen waar Honda mee bezig is: een nieuw frame en veranderingen voor de krachtbron. "We testen verschillende dingen voor het motorblok. Het is geen volledig nieuw blok, maar we proberen verschillende dingen om te achterhalen welke richting we moeten inslaan. Ik denk dat het me duidelijk is", verwijst Mir ook naar het nieuwe concept waar men mee bezig is. "We proberen dat wat we missen qua sturen te vinden. Dat is ons zwakste punt en het lijkt erop dat we hiermee beter kunnen sturen."

Schijn bedriegt bij Aprilia

Aleix Espargaró beschikt over een nieuwe fairing en een nieuw rijhoogteapparaat. Foto door: Lorenza D'Adderio

Aprilia splitste de test in Jerez intussen in twee delen, zo legde technisch directeur Romano Albesiano uit: "Het ene deel is finetunen naar aanleiding van de resultaten van de eerste vier races van het seizoen. Soms kan een kleine aanpassing veel effect hebben, dus voor iedere rijder hebben we een deel van de dag hiervoor gereserveerd", vertelde hij aan de verzamelde pers. "En dan is er de ontwikkeling voor de middellange en lange termijn, waar alle onderdelen van de motorfiets bij betrokken zijn, met uitzondering van de motor."

Wel is er ontwikkelingswerk gaande wat betreft het chassis, de versnellingsbak, elektronica en de rijhoogteapparaten van de RS-GP. Het zijn veranderingen die niet echt in het oog springen, maar waar Aprilia wel alvast mee test voor de toekomst. Iets opvallender is de nieuwe fairing waar onder meer Aleix Espargaró kon testen in Jerez, al gaat het in dit geval ook om minimale veranderingen. Tot slot testte Aprilia ook een nieuwe staart voor de RS-GP. Deze combineert de diffuser die eerder dit jaar werd geïntroduceerd met enkele elementen van de staart van vorig jaar, die Viñales en Oliveira nog altijd gebruiken.

Voor Raúl Fernández was de verandering intussen een stuk groter, want de Trackhouse Aprilia-rijder kon voor het eerst beschikken over de RS-GP24. Teamgenoot Miguel Oliveira en fabrieksrijders Espargaró en Maverick Viñales reden daar al mee.