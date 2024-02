MotoGP Tech: Fabrikanten tonen nieuwste innovaties tijdens Qatar-test

Yamaha

Het rondje met technische updates van de MotoGP-test in Qatar trappen we af met Yamaha. Het merk nam eerder deze maand al een reeks nieuwe onderdelen mee naar Maleisië en ook in Lusail waren er nieuwigheden. De opvallendste daarvan waren aan de achterzijde van de YZR-M1 te zien. Zo testten Fabio Quartararo, Alex Rins en testrijder Cal Crutchlow maandag en dinsdag met zogenaamde dino wings op de staart van de Yamaha. Het gaat hierbij om drie elementen aan beide kanten van de staart. Afgelopen seizoen werd er nog met een versie met twee elementen gewerkt, terwijl er in Sepang juist uitgebreid met een achtervleugeltje werd getest.

De vernieuwde dino wings op de achterkant van de Yamaha M1 van Alex Rins. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images De nieuwe uitlaat waarmee de Yamaha-rijders in Qatar konden testen. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha voorzag de M1 in Qatar ook van een andere uitlaat dan tijdens de test in Sepang. Daar waar er in Maleisië gereden werd met een korte uitlaat die voor de achterbrug al ophield, werd in Lusail juist gereden met een lange, omhoog lopende versie die ook bevestigd is aan de onderkant van de staart. Het ging om een vernieuwde versie van een soortgelijke uitlaat die Yamaha de afgelopen jaren vaker testte, die vooral meer geluid moet produceren en op die manier de feedback richting de rijders moet verbeteren. Tot slot was de M1 ook voorzien van een extra koelopening achter de downwash ducts. Daarmee moet warme lucht van het motorblok, die achter de radiator klem zit, kunnen ontsnappen.

Honda

Ook de enige andere Japanse fabrikant in de MotoGP heeft voor de test in Qatar enkele verfijningen doorgevoerd aan het pakket voor 2024. Bij Honda lag de focus op Lusail International Circuit vooral op de aerodynamica en de vleugels aan zowel de voor- als achterzijde van de RC213V. De wijzigingen aan de voorzijde waren relatief klein. De fabrieksrijders en de rijders van satellietteam LCR Honda konden een machine met licht aangepaste voorvleugels proberen. Het oppervlak van het onderste element is iets groter geworden en dat moet voor meer downforce zorgen.

Luca Marini met zowel de nieuwe voor- als achtervleugel van de Honda RC213V. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Aan de achterkant van de Honda RC213V heeft Honda gesleuteld aan het achtervleugeltje. In Sepang introduceerde het merk een nieuw ontwerp met een relatief klein vleugeltje en daarvoor aan beide kanten twee dino wings. De basis van dat concept is behouden voor de variant die in Qatar werd gebruikt, maar is uitgebreid met een extra, hoger vleugeltje aan de achterzijde. Deze vinding moet niet alleen voor meer downforce zorgen, maar ook voor meer tractie. Op dat front heeft Honda het de afgelopen jaren lastig gehad en dus geldt dat als een van de belangrijkste verbeterpunten voor het nieuwe seizoen.

KTM

Brad Binder is onderweg met de vernieuwde fairing van de KTM RC16. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het Oostenrijkse KTM had in Qatar niet bijzonder veel testitems voor de RC16, maar de rijders van het fabrieksteam én Tech3 GasGas konden wel rekenen op een nieuwe fairing. In Valencia introduceerde het merk een uitstekende onderzijde van de kuip om daarmee een soort grondeffect te genereren. Die versie werd tijdens de test in Sepang opnieuw getest, maar voor de test in Lusail heeft KTM het concept verder verfijnd. De sidepodvleugel loopt nu op een strakkere manier over in het onderste deel van de fairing, waarvan de bovenste rand een stuk verhoogd is ten opzichte van de vorige versie.

Aprilia

Aprilia introduceerde in Qatar een toevoeging aan de diffuser onder de staart van de RS-GP. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Tijdens de wintertest in Maleisië innoveerde Aprilia door een kleine diffuser toe te voegen aan de staart van de RS-GP24. Voor de tweedaagse testsessie in Qatar is de Italiaanse fabrikant verder gegaan met de ontwikkeling van dat concept, waar Maverick Viñales overigens nog niet echt over te spreken was. Aprilia heeft daarom op de motorfietsen van de Spanjaard een extra element toegevoegd aan de diffuser. Dit element zorgt ervoor dat het volume van de diffuser kleiner wordt gemaakt, waardoor er sprake zou moeten zijn van een minder sterk effect. Op deze manier hoopt Aprilia het gevoel van Viñales te verbeteren.

Ducati

Francesco Bagnaia is onderweg met het bodywork van de Ducati Desmosedici GP24. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De enige fabrikant die geen grote ontwikkelingen meenam naar de afsluitende collectieve MotoGP-test in Qatar was Ducati. De regerend constructeurskampioen introduceerde in Sepang het nieuwe bodywork van de Desmosedici GP24 en is op Lusail International Circuit vooral bezig geweest met het testen van deze nieuwe onderdelen. Dat gebeurde door middel van directe vergelijkingen met het bodywork dat in 2023 werd gebruikt. Het legde Ducati geen windeieren, want wereldkampioen Francesco Bagnaia was op beide dagen de snelste en dook als eerste rijder onder de 1 minuut en 51 seconden in Qatar.