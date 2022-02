MotoGP Tech: Dit hebben de teams getest in Maleisië

Honda

En dan beginnen we met Honda. De Japanse renstal verkeerde de afgelopen seizoenen in een crisis. Deels omdat kopman Marc Marquez geblesseerd aan de zijlijn stond, maar ook omdat de andere rijders niet uit de voeten konden met de grillige RC213V. Het heeft geleid tot een andere filosofie bij de Japanners, die een machine gebouwd hebben waarbij de nadruk meer ligt op de achterkant. Wat echter het meest opvalt is de nieuwe kuip op de Honda, die hieronder te zien is en flink meer downforce geeft. De 2022-versie (rechts) is een stuk slanker dan de voorganger en ook de winglets aan weerszijden zijn aangepast om de voorkant van de machine beter op de grond te houden. Het zorgt voor ander rijgedrag, waardoor Marquez de crashes bij een glijdende voorkant minder makkelijk kan opvangen.

Dat is echter het topje van de ijsberg waar Honda aan gewerkt heeft. Het merk heeft een bijna volledig nieuwe machine gebracht, waarbij de focus ligt op beter rijgedrag in de bochten. Pol Espargaro presteerde vorig seizoen veel minder als het warm was, hij had op dat soort momenten een stuk minder grip bij het ingaan van de bochten. De motor is op dat vlak iets minder fysiek geworden, voelde Espargaro. Hoewel de machine er iets vollediger uitziet, bevindt men zich nog steeds in de conceptfase. Het weekend in Mandalika zal daarom vooral draaien om het vinden van de juiste afstelling.

Aprilia

Als enige concessieteam kon Aprilia al tijdens de driedaagse MotoGP-shakedown beginnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dat zorgde ervoor dat Aleix Espargaro en Maverick Viñales op zaterdag uit de startblokken vlogen, maar ook dat het Italiaanse merk de voorbije winter niet stilgezeten heeft. De test in november op het circuit van Jerez was nogal teleurstellend geweest, maar dat had vermoedelijk ook te maken met de transitie van het team naar een zelfstandige entiteit. Aprilia nam afscheid van Gresini, dat vanaf heden weer op eigen benen staat met Ducati.

Aprilia introduceerde een nieuw chassis waarmee het rijgedrag in de bochten aangepakt werd. Ook werd een verfijnde versie van de krachtbron ingezet. Het geheel was daardoor een stuk slanker dan voorheen, wat flinke invloed had op het gevoel dat Aleix Espargaro kreeg. “Je kunt zoveel snelheid meenemen in de bochten en je gaat niet wijd, dat is gewoon onmogelijk”, zei de routinier. Na een paar wisselvallige jaren maakte Aprilia in 2021 een goede stap, in 2022 lijkt men er nog een schepje bij te doen op weg naar succes.

Yamaha

De stemming was na afloop van de test niet super bij Yamaha. Het gebrek aan een nieuwe krachtbron heeft geleid tot interne kritiek die ook de buitenwacht bereikte. De roep om meer topsnelheid is niet gehoord in Iwata, zo lijkt het. Het team heeft aerodynamische aanpassingen gedaan om meer topsnelheid te vinden, maar ook om de balans van de machine te verbeteren. De fairing waar Franco Morbidelli (foto onder) zondag als enige Yamaha-rijder mee gereden heeft, lijkt een beetje op het exemplaar waar Aprilia inmiddels bekend van is.

De Aprilia-fairing waar Franco Morbidelli zondag mee reed.

Het andere grote item dat Yamaha bracht tijdens de test was een nieuw frame. Fabio Quartararo, Morbidelli én Andrea Dovizioso hebben hiermee gereden. Van de fabriekscoureurs is bekend dat ze het chassis iets te stijf vinden. Dat leverde vooral problemen op in runs waar ze reden met gebruikte banden.

KTM

Bij KTM werden de gecontracteerde rijders de afgelopen maanden vaak overladen met nieuwe onderdelen waardoor het lastig was om een goede richting te kiezen om voorwaarts te gaan. Dat is gestopt met de nieuwe managementstructuur en het werk dat testrijders Mika Kallio en Dani Pedrosa doen voor de renstal uit Mattighofen. Coureurs Miguel Oliveira en Brad Binder hadden een aantal problemen op te lossen in Sepang, maar zaten toch al vrij snel op het niveau dat ze aan het eind van 2021 hadden met de oude configuratie van de RC16.

De nieuwe aerodynamische winglets met een sidepod halverwege het bodywork.

Veel van de nieuwigheden waren onderhuids en hadden te maken met software. Daar lag de winst voor KTM, vooral omdat de tractie uit de bochten nogal eens problematisch was. Met de nieuwe elektronische afstelling wordt de band minder zwaar belast. Wel zichtbaar waren de aerodynamische pakketten, waar KTM er in Sepang drie van had. Een daarvan was voorzien van echte sidepods. Een gedegen conclusie kon Binder in ieder geval nog niet trekken aangezien de verschillende configuraties ook zorgden dat er een aangepaste afstelling nodig was. “Er zit iets meer druk op de voorkant en daardoor hebben we uit de bochten iets meer acceleratie”, noemt Binder een van de voordelen van het nieuwe pakket. Het is voor de Zuid-Afrikaan nog zaak om de verbetering ook in de bochten te vinden.

Suzuki

Het team uit Hamamatsu had begin 2021 al een krachtbron in de stelling liggen die goed genoeg was om meteen te gebruiken in de races. Dat ging echter niet door omdat de teams aan het begin van de coronacrisis afgesproken hadden om een ontwikkelingsstop in te stellen. De motor werd meermaals getest in het afgelopen jaar en is nu definitief geïntroduceerd. Volgens oud-wereldkampioen Joan Mir is het karakter van de machine gelijk gebleven, maar heeft de motor wel meer vermogen. Softwarematig werd nog een en ander aangepast om het rijgedrag te verbeteren.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Dorna Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP Photo by: Dorna

De meeste aanpassingen vonden onderhuids plaats bij Suzuki. Het team liep hopeloos achter de feiten aan met het holeshot-apparaat en de verstelbare rijhoogte en heeft dat systeem nu iets verbeterd. Suzuki werkte ook door aan een aero-pakket, maar dat was nog niet helemaal wat de coureurs ervan verwacht hadden. Alex Rins vroeg vooral om support bij het voorkomen van wheelies uit de langzame bochten, maar had daar meer van verwacht. Veel verder dan de configuratie die men in Jerez introduceerde, kwam het niet.

Ducati

Ducati had vorig seizoen al de meest complete motorfiets van het veld en Gigi Dall’Igna en zijn mannen kunnen wat dat betreft voortborduren op dat concept. De GP22 staat als een huis, bleek in november al tijdens de Jerez-test. De belangrijkste nieuwigheid aan boord van de machine was de verstelbare rijhoogte aan de voorkant van de machine. Daarmee heeft Ducati een nieuwe stap gezet in het vinden van meer downforce én topsnelheid.

Met de nieuwe krachtbron heeft Ducati bovendien weer een stap gezet op het gebied van puur vermogen. Voor Jack Miller en Francesco Bagnaia was het de eerste dagen zaak om nog wat elektronische aanpassingen te doen om weg te komen uit de langzame bochten. Daarnaast experimenteerde men ook met een aangepaste uitlaat, iets wat ook invloed heeft op het vermogen dat een machine kan verwerken (foto).