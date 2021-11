MotoGP Tech: Dit hebben de teams tijdens de Jerez-test geprobeerd

Met het beperken van het aantal testdagen zijn de belangen tijdens de spaarzame oefendagen nog belangrijker. De teams maakten vorige week in Jerez hun laatste testmeters voordat de winterstop echt begint en er in de fabrieken gewerkt gaat worden aan het afronden van de nieuwe modellen. Vijf van de zes fabrikanten hebben zeker niet stilgezeten in de afgelopen maanden, alleen Aprilia lijkt op dit moment nog een beetje achter te blijven. Een bloemlezing van de activiteit tijdens de twee dagen in Jerez:

Ducati

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Dorna

Bij Ducati waren de meeste blije gezichten op te merken tijdens de tweedaagse test. De fabrikant sloot het seizoen in Valencia af door het volledige podium te bezetten en vice-kampioen Francesco Bagnaia verklaarde dat de nieuwe motor van Ducati al “vrijwel perfect” is. Een zorgelijk punt voor de andere fabrikanten, die opkijken tegen een grid met maar liefst acht Ducati’s in 2022. De Italiaanse fabrikant had in Jerez drie exemplaren van de 2022-motor, die gereden werden door Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin en Johann Zarco. Ducati debuteerde onder meer een verbeterde krachtbron, kwam met een langere uitlaat in actie. Ook kwam Ducati met een nieuwe aerodynamische fairing in actie, iets waar de formatie van Gigi Dall’Igna altijd bedreven in is. Ducati kennende komt de definitieve versie pas aan het eind van de wintertests tevoorschijn.

Honda

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het ontbreken van Marc Marquez zorgde ervoor dat Honda gehavend begon met de voorbereidingen op 2022. Eerder dit jaar werd in Misano al een nieuw frame getest en men bouwde daar op voort. Door het ontbreken van Marquez mochten ook LCR-rijders Alex Marquez en Takaaki Nakagami met de nieuwe fiets rijden. Zij kwamen op vrijdag met de machine in actie en gaven positieve feedback, op vrijdag was het de beurt aan Pol Espargaro. Zelf deden de rijders na de test hun verhaal niet tegenover de media, maar de collega’s van Motorsport.com Spanje wisten teambaas Alberto Puig te strikken voor een gesprek. Hij gaf een positieve indruk, al suggereerde hij ook dat Honda nog niet klaar is met het ontwikkelingswerk. Uiteindelijk moet het team een oplossing vinden voor de gebrekkige grip aan de achterkant van de RC213V.

Yamaha

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bij Yamaha werden niet veel details weggegeven over het testwerk in Jerez, al was duidelijk dat Fabio Quartararo en Franco Morbidelli beide met een nieuw prototype gereden hebben. Ook RNF-coureur Andrea Dovizioso heeft al met de nieuwe versie van de M1 gereden. Van Yamaha is duidelijk dat ze een verbeterde krachtbron geïntroduceerd hebben en dat er aan de elektronica gewerkt is. Qua hardware heeft Yamaha verder een nieuwe achterbrug geïntroduceerd en werd een kuip getest die eerder ook al eens de revue passeerde.

Suzuki

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Van alle fabrikanten heeft Suzuki in Jerez de meest aantoonbare progressie geboekt. Dat was vooral te danken aan het feit dat de coureurs tevreden waren met de gezette stappen. Men vervolgde het ontwikkelingswerk met het nieuwe motorblok waarmee men al in de afrondende fase zit. Deze heeft – zoals dit jaar vaak gevraagd werd door Joan Mir – meer vermogen. Ook Suzuki kwam met een nieuwe achterbrug en een verbeterde fairing. Het zijn de eerste stappen waarmee Suzuki terug moet keren naar de top van de MotoGP, waar ze exact een jaar geleden stonden.

KTM

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De KTM bleek dit seizoen vaak de meest onvoorspelbare motor van het veld te zijn en het team heeft gewerkt om daar een antwoord op te vinden. Dat deed men met een reeks onderhuidse aanpassingen die moeilijk te duiden zijn. Wel zichtbaar was de aangepaste fairing, gebaseerd op het idee waar Ducati mee op de proppen is gekomen. Ook heeft men een nieuw systeem geïntroduceerd waarmee de rijhoogte automatisch versteld kan worden als de schokbreker het maximale veerpunt heeft bereikt.

Aprilia

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia kwam met relatief weinig vernieuwingen tijdens de Jerez-test. Op wat nieuwe aero-onderdelen na bleef het rustig bij de Italianen, die deze winter de transitie maken naar een eigen fabrieksteam. Men heeft immers afscheid genomen van Gresini, dat het team de afgelopen jaren runde. Voor het eerst sinds de terugkeer in de MotoGP stond Aprilia dit jaar weer eens op het podium, maar voor nu kijkt men tegen een achterstand aan om ook in 2022 goed voor de dag te komen.