MotoGP Tech: Aprilia pakt in Portimao uit met nieuw aero-pakket

Kopman Aleix Espargaro kreeg zaterdagmiddag de eer om het nieuwe packet als eerste te testen. Naast de reguliere vleugels aan de voorkant van de kuip, zitten er onder de grote fairings nog een paar kleine vleugeltjes. Dit is in de MotoGP niet eerder vertoond. Teams zoeken in dit gebied naar meer stabiliteit in de bochten zonder te veel drag te genereren. Aprilia kwam eerder al voor de dag met een grote horizontale vlakte aan weerszijden van de kuip, ook experimenteerde het team in Sepang met een zogenaamd S-duct.

Vorkvleugel op de RS-GP van Aprilia Racing Team 1 / 5 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Vorkvleugel op de RS-GP van Aprilia Racing Team 2 / 5 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Vorkvleugel op de RS-GP van Aprilia Racing Team 3 / 5 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró, detail 4 / 5 Foto door: Germán Garcia Casanova Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró 5 / 5 Foto door: Germán Garcia Casanova

Dit bewuste idee komt uit de koker van de Italiaan Marco de Luca, die bij Aprilia verantwoordelijk is voor motorontwikkeling. Hij kwam vier seizoenen geleden in navolging van Massimo Rivola in dienst bij Aprilia nadat hij eerder de studie ruimtevaart-engineering afrondde in Rome. Hij begon zijn professionele carrière bij het Minardi F1-team en werkte vervolgens bij Benetton en Ferrari. Bij de Scuderia in Maranello werkte hij als hoofd aerodynamica. Vervolgens werkte hij nog voor Mercedes in de DTM en bij McLaren waarna hij aan de slag ging bij Aprilia.

“De aerodynamische werking van onze motor is niet direct geïnspireerd op auto’s, aerodynamica is een globaal concept en we werken op onze eigen manier door op vraagstukken die de rijders aan ons voorleggen”, zegt De Luca tegen Motorsport.com. “Of het nu gaat om stabiliteit tijdens het remmen, meer grip in de bochten of juist stabiliteit in zones waar hoge snelheden bereikt worden, de MotoGP-machines worden steeds sterker en we hebben aerodynamica nodig om ze in het juiste spoor te houden.”

Het pakket zag in Portimao pas het levenslicht terwijl het ook in Sepang al present was. Het team besloot het daar niet te gebruiken, legt Espargaro uit aan Motorsport.com. “Het zat in Sepang zelfs al op de motor, maar we besloten het uiteindelijk niet te gebruiken zodat de anderen het niet zouden kopiëren.”

Aprilia heeft nog meer achter de hand

De Italiaanse formatie heeft nog meer achter de hand. Zo heeft het merk gewerkt aan een nieuwe achtervleugel die op de achterkant van de motor geplaatst kan worden. Yamaha heeft iets dergelijks ook geproduceerd, hoewel dat concept nog niet op de baan gezien is. “We weten dat Yamaha een vleugel geproduceerd heeft zoals wij, we weten waar ze naar zoeken”, zegt een engineer van Aprilia. “De stegosaurus-vleugel van Ducati is bedoeld om de stabiliteit in de remzone te verbeteren. De horizontale vleugel helpt vervolgens in de bochten. Dat moet Yamaha helpen.”

Aprilia kwam zaterdagmiddag ook nog met een opvallend onderdeel aan de zijkant van de achterbrug in actie. Het lijkt erop dat deze bedoeld is om de achterband te koelen.

Aprilia plakte zaterdagmiddag ook nog een 'vleugel' op de achterbrug. Photo by: Aprilia