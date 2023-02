MotoGP Tech: Aprilia introduceert een Ferrari F1-vondst

Bekijk de beide luchtuitlaten aan de bovenkant van de kuip op de Aprilia RS-GP eens goed. Aan beide kanten van het plexiglas zitten twee omgekeerde NACA-luchtinlaten die de luchtstroom aanzuigen. Niet eerder is dit gezien in de MotoGP en dus rijst de vraag: waar dient het voor?

Vermoedelijk worden de luchtuitlaten gevoed door twee kanalen van carbon die de onderkant van de fairing van lucht voorzien. Daarmee wordt de luchtstroom van boven naar beneden verschoven, zoals we in 2008 al zagen op de Ferrari F2008. Als we kijken naar de staat van dienst van Marco de Luca, momenteel een van de voormannen bij het Aprilia MotoGP-project, is het makkelijk vast te stellen dat hij het concept geïntroduceerd heeft. Hij was in 2008 de aerodynamische chef bij het Ferrari F1 Team toen het S-duct voor het eerst te zien was op de F2008. Die wagen werd ontworpen door Aldo Costa. Mario Almondo was destijds technisch directeur, nu is hij in dienst van remleverancier Brembo. Het was de eerste F1-wagen waarbij de luchtstroom van de onderkant van de neus naar de bovenkant geleid werd, met dank aan een opening aan de onderzijde.

De neus met het gat is volgens onze F1 Tech-analist Giorgio Piola de meest innovatieve en originele technische oplossing die in 2008 geïntroduceerd werd. Het idee van De Luca werd in de windtunnel ontwikkeld om de stroming in de buurt van de romp van de auto beter te sturen. De lucht die naar de achterdiffuser gebracht moest worden, werd zo minder onderbroken. De downforce nam daarmee toe zonder de luchtweerstand te verminderen. Met dank aan deze oplossing werd de flow boven de cockpit van de Ferrari ook verbeterd en was de luchtinlaat voor de krachtbron een stuk effectiever. Het voordeel was zo groot dat de F2008 minder aerodynamica nodig had dan de andere wagens, op een circuit als Barcelona scheelde het toch al gauw zo’n vijf à zes kilometer per uur aan topsnelheid.

De S-duct dat Ferrari gebruikte voor de F2008. Illustratie: Giorgio Piola

Nu is de vraag wat Aprilia wil bereiken met deze aerodynamische oplossing. De oorsprong van het concept ligt ongetwijfeld bij de S-duct die door Ferrari geïntroduceerd werd, maar het zal nog even duren voordat we begrijpen welke voordelen het heeft voor een MotoGP-motor.

Het ‘gat in de neus’ werd in de Formule 1 overigens verboden in 2009, maar het concept bleef rondwaren in de Formule 1 toen de regels iets anders geïnterpreteerd werden. Het einddoel was altijd om de luchtstroom aan de voorkant van het bodywork beter te begeleiden. Er werden ook oplossingen bedacht met complexe onderhuidse kanalen, waarin de luchtstroom gemanaged werd. Voorlopig is het gissen welke kant Aprilia op wil.