Diffuser duikt op bij Aprilia

Na de doorbraak in 2022 zette Aprilia de stijgende lijn voort in 2023, maar dat betekent niet dat het merk klaar is met het ontwikkelen van de RS-GP. Fabrieksrijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales, testrijder Lorenzo Savadori en Trackhouse-rijder Miguel Oliveira konden daardoor in Maleisië testen met flink wat nieuwe onderdelen. De opvallendste daarvan is aan de achterkant van de machine te zien, want de staart is grondig gereviseerd op de RS-GP24. Bij wijze van een achtervleugeltje zijn aan de bovenzijde aan beide zijkanten opstaande randen toegevoegd, maar de naar beneden krullende onderrand springt het meest in het oog. Deze randen lijken samen voor een soort diffuser te zorgen, wat de hoeveelheid downforce ten goede moet komen. Dat deze ontwikkeling nog geen onverdeeld succes is, bleek wel doordat Viñales op de slotdag teruggreep naar de 2023-staart.

Het is niet de enige verandering aan de RS-GP, want ook de fairing is weer vernieuwd ten opzichte van vorig seizoen. Aprilia maakte toen al gebruik van een kuip waarin het uitstekende onderste deel de grote blikvanger was. Voor de versie van 2024 heeft het merk uit het Italiaanse Noala voor een agressievere uitvoering gekozen, ditmaal in combinatie met een kleine sidepodvleugel. Die is weer bevestigd aan de voorkant van de overgang tussen de bovenkant en het uitstekende onderste deel van de fairing.

Aprilia testte op Sepang International Circuit ook diverse malen met een gedeeltelijke bedekking van de zijkanten van het achterwiel, vermoedelijk ten behoeve van de aerodynamica. Aan de voorkant is de voorvleugel vernieuwd. In de basis is de vormgeving hetzelfde gebleven als de afgelopen jaren, maar nieuw is dat het uiteinde nu naar boven afbuigt en weer aan de fairing bevestigd is. Dat gaat gepaard met een kleine verandering aan de vleugeltjes op de voorvork. Die zijn op de RS-GP24 iets verder naar voren geplaatst en net iets anders van vorm, waardoor er ook meer druk op de voorband wordt uitgeoefend.

Radicale achtervleugel met stekels voor Honda

Daar waar alle fabrikanten dus de nodige ontwikkelingen meenamen naar Sepang, geldt voor Honda dat zij zo mogelijk de ingrijpendste veranderingen hebben doorgevoerd. De Japanse fabrikant eindigde twee jaar op rij als laatste in het kampioenschap voor constructeurs en men wil een negatieve hattrick graag voorkomen. Voor het aankomende MotoGP-seizoen heeft Honda de RC213V rigoureus aangepakt. Met de vernieuwde motorfiets konden Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco en Takaaki Nakagami afgelopen week drie dagen testen.

De opvallendste verandering bevindt zich, net als bij Aprilia, aan de achterzijde van de Honda RC213V. In Valencia werden al verschillende vleugeltjes op de staart van de machine getest, maar in Sepang konden de rijders rekenen op een radicaal nieuw ontwerp. Helemaal achterop bevindt zich een klein achtervleugeltje met twee dwarselementen. Het opvallendste is echter dat ervoor aan weerszijden twee stekels zijn toegevoegd. Dergelijke winglets worden inmiddels al enkele seizoenen gebruikt door Ducati en ook Honda gebruikte ze in 2023 al, maar dit gebeurde niet eerder in combinatie met een achtervleugeltje. Wel testte KTM in Maleisië een vergelijkbare oplossing, al waren de winglets in dit geval horizontaal en niet verticaal geplaatst.

Ook de fairing van de RC213V was tijdens de test in Sepang behoorlijk anders dan tijdens het MotoGP-seizoen 2023. Qua vleugels aan de voorkant heeft Honda besloten om verder te gaan op de vorig jaar ingeslagen weg, al is het onderste element iets verder naar achteren bevestigd dan voorheen. Wel nieuw zijn de zijkanten van de kuip. Honda heeft hiervoor duidelijk gekeken naar de oplossing van Aprilia, want het heeft een fairing geïntroduceerd die aan de onderkant beduidend verder uitsteekt dan aan de bovenkant. Dit moet in de bochten zorgen voor een soort grondeffect, wat de snelheid ten goede moet komen. Die ontwikkeling gaat samen met de komst van de sidepodvleugel die daarboven is bevestigd. Wat wel ontbreekt op de Honda, zijn de zogenaamde downwash ducts die KTM, Ducati en Yamaha hebben.