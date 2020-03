MotoGP-teams plannen privétest na uitstel seizoensstart

De MotoGP-race die dit weekend in Qatar gehouden moest worden werd afgelast omdat een groot deel van de paddock in quarantaine geplaatst zou worden bij aankomst in het oliestaatje. De Grand Prix van Thailand is uitgesteld naar 4 oktober omdat de overheid van dat land evenementen met veel toeschouwers geschrapt heeft.

Motorsport.com heeft vernomen dat KTM het Circuito de Jerez gehuurd heeft voor 18 tot en met 20 maart. Ook Honda en Suzuki zouden dan naar het circuit trekken. Vanwege de testrestricties kunnen die laatste twee merken alleen in actie komen met testrijders Stefan Bradl en Sylvain Guintoli. KTM behoort daarentegen nog tot de teams die vallen onder het concessiesysteem en mag derhalve de vaste rijders inzetten. Naar verwachting komen de fabrieksrijders en de satellietrijders van Tech3 in actie.

Ook Aprilia stond op de lijst voor de test en zou eveneens met de vaste rijders in actie komen. De Italiaanse autoriteiten hebben de zaterdag echter maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Diverse regio’s in het land worden daardoor min of meer van de buitenwereld afgesloten en ook de thuisbasis van Aprilia, gevestigd in Noale, valt in zo'n zone. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de renstal kan testen.

Ducati, die andere Italiaanse MotoGP-fabrikant, wordt niet direct getroffen door de noodmaatregelen, maar het circuit van Jerez staat niet op een vooraf vastgestelde lijst voor een privétests. Ook Yamaha reist niet af naar Jerez, maar dat merk gaat naar verwachting elders testen met testrijders Jorge Lorenzo, die in Barcelona een wildcardrace gaat doen met de M1, en Katsuyuki Nakasuga.

Het MotoGP-seizoen moet op zondag 5 april beginnen met de Amerikaanse Grand Prix, hoewel de burgemeester van Austin de ‘lokale noodtoestand’ uitgeroepen heeft. Ook is niet duidelijk welke impact de noodquarantaine in Italië heeft op het personeel van de MotoGP-paddock.

Met medewerking van German Garcia Casanova en Lewis Duncan